前年端午連假，台61西濱線西伸港北項路段，32歲蔡男駕駛蛋車高速自撞，車上2人均傷重死亡。事後蔡男被驗出多達9種毒品藥物反應。（資料照）

前年端午連假，台61西濱線西伸港北項路段，32歲蔡男駕駛蛋車高速自撞，車上2人均傷重死亡。事後蔡男被驗出多達9種毒品藥物反應。（資料照）

前年端午連假，台61西濱線西伸港北項路段，32歲蔡男駕駛蛋車高速自撞，車上2人均傷重死亡。事後蔡男被驗出多達9種毒品藥物反應。（資料照）

台61西濱伸港段蛋車自撞 駕駛乘客雙亡

蛋車司機蔡男前年毒駕害命，吸毒後駕車在台61線西濱北向169公里處高速自撞外側護欄、道路指示門架，蔡男與同車副駕印尼籍李姓移工兩人均傷重不治。

事後蔡男父母因保險公司拒絕理賠一狀告上法院，要求給付726萬元保險金，保險公司以法醫研究所抽取蔡男胸腔液體所作驗屍報告，驗出達9種第三、四級毒品或藥物成分，強調蔡男吸毒後駕車以觸公共危險罪拒賠，彰化地院法官認定保險公司拒賠有理，判蔡男父母敗訴。

32歲蔡姓男子為彰化縣某家蛋行的蛋車司機，前年6月25日深夜他開著公司的大貨車滿載雞蛋自大城鄉北平路雞蛋廠出發，準備前往台北市信義區吳興街的蛋行送蛋，副駕還有李男隨行送貨。不料卻在台61線西濱北向169公里處突然左、右偏移，隨即失控高速衝撞伸港交流道出口護欄，強烈撞擊導致車頭全毀，指示牌門架也被撞爛。兩人均因傷重送往彰濱秀傳醫院搶救仍宣告不治。

蔡男父母主張，兒子公司有向富邦產險投保，富邦應給付他們夫妻400萬元雇主責任險、和300萬元意外險等兩筆身故理賠金，另外還有國泰產險的團險，也要給付25萬元身故理賠金和實支實付1萬元醫療險理賠。

蔡男父母控訴，兩家公司以兒子觸犯刑法185-3條第1項第3款，服用毒品致不能安全駕駛為由拒賠；然而彰檢的函文明白指兒子的胸腔液未驗出酒精、鴉片類、安非他命類及其他常見毒藥物成分，因此保險公司不能拒賠，否則應該以兒子尿液重新送檢。

保險公司則打臉蔡男父母說法，舉證蔡男生前還有兩件施用毒品在新北地檢署偵辦中；而法醫研究所檢驗報告驗出9種殘留成分，包括多種新興毒品，如「喵喵」濃度超標40倍以上，甲基麻黃鹼，K他命及其代謝物也超標14倍以上，俗稱「浴鹽」的三級毒品濃度也都超過標準值，如果這還不是吸毒？何謂吸毒？

彰化地院法官審理後，認定蔡男是因自身吸食毒品後危險駕駛導致自撞身亡，判決兩家保險公司免賠，蔡男父母敗訴。

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