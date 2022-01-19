中央銀行「銀行業辦理外匯業務作業規範」2003年8月6日訂定後，這次為第十次修正，主要是利於銀行提供客戶更多元的服務，且配合開放票券公司及證券業向外匯指定銀行申辦外幣貸款作業，這次修正業規範從1月19日生效。

央行官員表示，這次修正要點包括三大部份，首先是銀行辦理一般匯出及匯入匯款業務、買賣外幣現鈔及旅行支票業務時，涉及確認顧客身分程序及憑辦文件，回歸依照洗錢防制法、其他相關規定，以及銀行內部作業程序辦理。

同時放寬指定銀行辦理數位外匯存款帳戶的承作對象，並刪除指定銀行辦理外匯存款業務有關憑辦文件的規定，改由銀行依其內部作業的程序辦理。

央行官員指出，其次是配合央行開放票券公司及證券業可向指定銀行申辦外幣貸款，增訂指定銀行辦理外幣貸款，可以憑其他央行的規定文件辦理。

其三是增訂指定銀行透過自動化服務（ATM及外幣兌換機）設備受理顧客存入外幣現鈔，及兌換新台幣及外幣現鈔時，應以指定銀行的名義，向央行彙總報送交易資料。

且明定經央行許可，於機場或其他臨時設置兌換點，辦理每筆未超過等值5000美元的買賣外幣現鈔的銀行，向央行報備簡化結匯及申報手續，應報送資料的相關規定。