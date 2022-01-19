品牌廠華碩（2357）今（19）日舉辦首次線上直播尾牙，同時在線員工人數最高一度達7700人，往年慣例由董事長施崇棠領軍的層峰主管表演，今年以時下最熱的元宇宙梗上線。施崇棠表示，在充滿變數及動盪的2022年，華碩將以技術創新正面迎戰。同時為籌謝同仁過去一年的努力，讓華碩繳出亮眼成績，施崇棠在最後並宣布加碼驚喜、大手筆祭出近15億元額外紅利，換算平均每個員工將可多領2～3個月的年終。

華碩首場線上歲末派對AUSU Online Year-End Party今日下午登場，華碩祭出手機、筆電及現金獎項逾千萬元的總獎項供電子抽獎外，包括施崇棠、集團總裁曾鏘聲、副董事長徐世昌及共同執行長許先越、胡書賓等一級主管，皆各自加碼50~20萬元不等的現金獎。最後由施崇棠宣布加碼的近15億元紅利，成為最大亮點。

施崇棠於開場致辭時指出，過去一年全球環境充滿挑戰，疫情的詭譎多變更為產業帶來衝擊，但也同時帶來了許多不同的思考與機會，在這艱辛的過程，他也感謝全體同仁齊心聚力、發揮眾智，讓華碩繳出亮眼成績單。

面對新的一年，大環境仍充滿變數且動盪，但他期許華碩同仁能堅守對科技狂熱、選擇難行門，以嶄新的設計思維，突破技術框架，持續追求進化式創新、革命性創新，並讓「再造進化、真實透明、發揮眾智、創意擇優」16 字箴言，徹底落實到策略、執行力及整體營運。