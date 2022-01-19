mine LED滲透率續提升的LED整合大廠富采投控(3714)，旗下子公司晶元光電為全球LED晶粒領導供應商，紅外線技術與產品更是全球領頭。近年晶元光電以累積數十年的技術平台與研發能量為基石，積極投入短波紅外線LED(SWIR，波長1100nm)的技術開發，產品不只通過相關認證，品質也獲得多家客戶肯定並陸續導入穿戴式健康偵測相關產品中；其中，1300nm的產品發光功率更達到25mW，相較於市場其他產品高出28%，為SWIR LED世界翹楚。

富采周三逆勢大漲4.69%至95.9元，2022年以來已強漲21.39%，在去年1月6日以91.2元掛牌後，本月成功補漲穩居高點。富采2021年營收364.2億元，上季營收達98.52億元，季減4.6%，衰退幅度優於預期，去年第三季每股盈餘跳升至1.91元。

展望今年，富采認為IT應用及車用是今年mini LED主要成長動能，尤其車用產品出貨可望增溫。

法人看好今年的營運展望，點名富采今年營收將可望有兩位數的成長，營收再攀高有望。對於富采獲利估值，法人意見分歧，不過普遍介於3～4元之間，股價後市則端看法人給予多少本益比。

晶電短波紅外線發光功率能力有目共睹，並全力開創健康偵測新領域，在大眾健康意識抬頭，生理數據偵測需求(bio-sensor)大幅增加，產品應用也更加多元，除市面上常見的心律、血氧外，有更多非侵入式偵測的應用正被開發中，例如：皮膚表面水分偵測、血糖及血脂等。這些特殊生理數據的偵測都需要結合波長大於1100 nm的短波紅外線LED晶粒，也因為被應用於健康或醫用產品，LED晶粒的效能與可靠度成為終端產品成敗關鍵之一。晶元光電研發團隊(EPISTAR Lab)以InP(磷化銦)為基板材料，研發出能夠維持在低電壓，輸出高效能、具備高可靠度且發光功率世界第一的短波紅外線LED晶粒，完全滿足應用端產品設計之需求。相信在短波紅外線技術的突破下，未來在醫療健康領域可看到更多不同的非侵入式健康偵測應用產品面市，造福並滿足更多族群。