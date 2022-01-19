英國奢侈品品牌博柏利(Burberry)周三表示，由於外套和皮件產品的強勁表現、亞洲和歐洲市場的改善，推進第三財季(10~12月)全價銷售加速，預估截至4月3日的本財年獲利將超過市場預期。

該英國公司表示，按固定匯率計算，本財年經調整的營業利益將增長約35%。而根據公司編製的預測共識，分析師此前預計，本財年獲利將增長19%，來到4.72億英鎊(約6.42億美元)。

博柏利周三表示，上季的全價本業銷售額比兩年前同期高出26%，而同一指標的本業銷售則下降3%，主因為公司計畫下的降價所導致。

董事長Gerry Murphy表示，全價銷售增長較第二財季有所加速，反映出公司業務品質有所提升。

Murphy說，儘管外部環境不斷面臨挑戰，我們仍然有信心在本財年結束前，為新任執行長Jonathan Akeroyd在4月加盟時提供一個極好的平台。