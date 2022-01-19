統一（1216）今（19）日公告，間接透過子公司投下1900萬元人民幣（約新台幣8.3億元），在大陸設立新公司「漳州統一生物科技」，擬將原本位在廣東中山的水產飼料生產線，遷移至福建漳州。

統一今天公告成立的新公司「漳州統一生物科技」，主要將從事水產用的生物製劑及飼料加工。統一主管說明，集團原本在大陸就有子公司「中山統一」，專業生產水產飼料及觀賞魚飼料等，現在因為當地政府對於土地使用政策做調整，因此統一擬將原本的生產線從廣東中山遷移到福建漳州。

統一集團旗下設有水產部，原本隸屬於飼料部組織下，1969年統一與日本日清製粉株式會社技術合作生產鰻魚配方飼料之後，便積極培育自己的水產養殖及魚、蝦類營養研究之專門技術人才，相關布局已超過50年。

統一1978年領先推出蝦飼料，為台灣養殖鰻、蝦事業奠基。在提升國內水產飼料品質及強化行銷經營能力之下，水產部於1983年2月成為獨立部門，專職於水產飼料之推廣及開發研究；1988年成功開發浮水性鰻魚飼料，隨之陸續推出多項不同魚種的浮水性飼料，使台灣的水產飼料水準大幅提升；同時對降低水產養殖用水的地層下陷及生產成本等問題的改善，更是一大貢獻。

1994年起，統一水產部陸續推出寶多福（Aquamaster）錦鯉魚飼料、一般觀賞魚系列產品、鱒、香魚及箱網養殖等高經濟價值魚種的飼料，品質獲消費者肯定，除了兩岸市場，統一的水產飼料前幾年也南向揮軍越南，獲得不錯成績。