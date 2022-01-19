【遊戲橘子新聞】2022第一波「橘子嘉年華春節版」於1/20至1/23正式登場，遊戲橘子集結旗下超人氣遊戲：1/20《彈射世界》生放送、1/20《艾爾之光》新地區堤爾諾格開放、1/21《絕對武力Online》虎年年槍最速情報、1/21《跑跑卡丁車》王者之戰：爭奪虎王寶座、1/22《天堂M》旗幟戰第五季、1/23《新楓之谷》全新職業菈菈登場。觀賞熱血比賽及最新改版速報、與全台玩家線上同樂！此次橘子嘉年華獎勵再創巔峰，參加【豆陣來bean果】活動，完成卡面連線可參加抽獎，獲得總價值千萬的實體獎勵，及總價值4.3億多達150萬個虛寶獎勵！

橘子嘉年華重頭戲「豆陣來bean果」、總價值4.3億＆150萬個虛寶、全面大放送！

2022橘子嘉年華春節版「玩爆橘宇宙」將全方位帶給玩家最好看的遊戲節目、最瘋狂的獎勵回饋！beanfun!限定【豆陣來bean果】活動，即日起至2月6日，集結旗下：《彈射世界》、《艾爾之光》、《絕對武力Online》、《跑跑卡丁車》、《天堂M》、《新楓之谷》、《天堂月免國際服》、《新瑪奇》、《新龍之谷》、《召喚圖板》推出專屬卡面及限定獎勵，領取喜歡的遊戲卡面，透過任務蒐集道具，完成三條連線可取得「賓果王抽獎券」，重複領取卡面獎勵還會持續升級！

【豆陣來bean果】為「bean果豆」、「稀有豆」、「魔法豆」三種道具組成，每天玩遊戲即可取得大量「bean果豆」，完成特別任務可取得「稀有豆」，每天獲得「零用金轉蛋」則送出稀有「魔法豆」，幫助玩家輕鬆連線！有機會抽中價值千萬的實體獎勵，包含：ŠKODA汽車、eReady台鈴電動機車、Apple產品全餐、曜越科技幻銀ARGENT E700真皮電競椅等。此外，遊戲卡面也有專屬虛寶獎勵，只要達成連線即可領取，150個虛寶、獎品總價值4.3億！詳情請參考【豆陣來bean果】活動公告。

1/20(四)《彈射世界》生放送 ＆《艾爾之光》新地區堤爾諾格開放！

首發遊戲節目由《彈射世界》領軍登場！於1/20(四)晚上20:15至20:50推出【生放送】節目，由實況主「大丸Winds」及「偷米Tommy」搶先公開全新改版內容，包含新活動、新裝備，還有最新的角色介紹！於當日直播結束後至1月27日23:59，轉發《彈射世界》官方粉專指定貼文並達成指定次數，官方將發送全服獎勵：達300次送「體力回復藥(大)」*5、達600次送「瑪納」*20,220、達900次送「夢想紋章」*15、達1,000次送「10連抽轉蛋券」*1。

2022橘子嘉年華春節版「玩爆橘宇宙」彈射世界節目！

《艾爾之光》於1/20(四)晚上20:55至21:35推出【新地區堤爾諾格開放】節目，邀請VTuber瀕臨絕種團的「歐貝爾」帶領玩家前往魔界新地區「堤爾諾格」，體驗新村莊「瑪格梅利亞」、新副本「主題公園入口」及「詭計屋」，暢玩最新遊戲內容！此外，節目將獨家預告「The Quattuor雷文4支線」改版消息，敬請準時鎖定！

2022橘子嘉年華春節版「玩爆橘宇宙」艾爾之光節目！

1/21(五)《絕對武力Online》虎年年槍最速情報＆《跑跑卡丁車》王者之戰：爭奪虎王寶座！

《絕對武力Online》於1/21(五)晚上20:15至20:55推出【虎年年槍最速情報】節目，由實況主「國動」及「龜狗」帶來年槍實測，虎年年槍「永恆極光·閃」透過超電磁能量向殭屍進行攻擊，一般模式能發射具濺射效果的能量光球，兼具範圍攻擊能力，被眾多殭屍包圍可切換特殊攻擊，一次鎖定所有敵人發出準確攻擊，年槍特殊能力將在直播中公開。官方同步預告，1月21日將同步上線「三人成虎」活動網頁，每日登入可進行1次抽獎並交換邀請碼，輸入直播主專屬邀請碼，可提升抽獎次數及抽獎內容，送出豐富GASH點數及電競筆電獎勵。【豆陣來bean果】專屬卡面獎勵可獲得超限量王牌角色「粉紅愛心奈奈」。

2022橘子嘉年華春節版「玩爆橘宇宙」絕對武力Online節目！

《跑跑卡丁車》於1/21(五)晚上21:00至22:00推出【王者之戰：爭奪虎王寶座】節目，將與玩家們實際演練2022年第一台競速傳說車「復仇者V1」，幹練的迷彩質地搭配兩側裝滿子彈煞氣設計，威風領領在賽道上奔馳；道具傳說車「報復者 V1」搭載特殊塗層的車身，結合核心戰略功能，熱血奔馳。【豆陣來bean果】專屬卡面獎勵，可獲得「舒適V1」、「道具神人產包」、「車款蒐藏品寶箱Ⅲ」、「火焰使者-烈焰馬拉松V1」不容錯過！

2022橘子嘉年華春節版「玩爆橘宇宙」跑跑卡丁車節目

1/22(六)《天堂M》旗幟戰第五季、四大活動內容獎勵放送！

《天堂M》於1/22(六)晚上20:15至21:45，推出【旗幟戰第五季】節目．再次邀請實況主「丁丁」及「小屁」擔任賽評。本次比賽，每隊血盟可選3隻自己的角色進行複製，其他則為官方配置角色，開放追加死神職業；比賽禁用隱身、透明效果等技能道具，官方提供的特殊消耗品除外；官方將加碼提供3種特殊效果卷軸：「魔法卷軸(隱身術)(旗幟戰)」、「不死卷軸(旗幟戰)」、「自爆卷軸(旗幟戰)」，比賽獎勵內容如下：

※ 旗幟戰獎勵

成功佔領「遺忘之島」東邊、西邊、北邊的盟主可獲得「傳說製作秘笈」*1，成員可獲得「[神秘變身卡]英雄(嘉年華)」*1 及「旗幟戰第五季憑證(嘉年華)」*1。成功佔領南邊的盟主及兩名成員可獲得「傳說製作秘笈」*1，成員可獲得「[神秘變身卡]英雄(嘉年華)」*1、「[神秘變身卡]英雄(嘉年華)」*1 及「旗幟戰第五季憑證(嘉年華)」*1。

2022橘子嘉年華春節版「玩爆橘宇宙」天堂M節目

※ 旗幟戰參賽獎勵

血盟成員PvP總數大於50人，優勝隊伍外皆可獲得參加獎「[神秘變身卡]稀有(嘉年華)」*1、「[神秘魔法娃娃卡]稀有(嘉年華)」*1。

※ 賽事預測活動

玩家達指定條件可進入預測活動頁面，成功預測獲勝隊伍可獲得「名譽金幣」*2022、「變身製作硬幣」*2022、「魔法娃娃製作硬幣」*2022、「殷海薩的祝福」*2022。

※ 直播觀看追加獎勵

直播觀看同上達5,000至14,000指定條件，加碼於全伺服器放送以下獎勵：「莫提斯的料理(嘉年華)」*30、「莫提斯的祝福卷軸(嘉年華)」*30、「龍之珍珠(嘉年華)」*50、「殷海薩的祝福」*2022、「傲慢與信念之塔時間補充寶石(嘉年華)」*1、「名譽金幣箱(嘉年華)」*1、「西域魔法娃娃抽卡小包(嘉年華)」*1、「西域變身抽卡小包(嘉年華)」*1、「最高級魔法娃娃抽卡券(嘉年華)」*1。

1/23(日)《新楓之谷》全新職業菈菈登場、抽價值萬元「輪迴碑石金飾」！

《新楓之谷》於1/23(日)晚上20:15至21:15推出【全新職業菈菈登場】節目，邀請創作者「宇正」及「柳丁丁」，使用高等級「菈菈」攻略全新BOSS「守護天使綠水靈」，完整呈現全新職業「菈菈」的頂級實力。直播期間於beanfun!應用程式加入《新楓之谷官方社團》預測獲勝者，官方將抽出「殺人鯨懶人毯」、「美術設定集」等限量周邊好禮！【豆陣來bean果】專屬卡面獎勵，可抽「輪迴碑石金飾」是採用純金打造的實體化高價值周邊；完成連線可獲得全新道具「小地靈氣球」*1、「模模糊糊混色染髮券」*1、「模模糊糊混色瞳孔變色券」*1、「經驗加倍券」*1、「浪漫風水師菈菈紀念主題包」敬請把握！

2022橘子嘉年華春節版「玩爆橘宇宙」新楓之谷節目

※ 以上活動詳情請依官網公告說明為準。