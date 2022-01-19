第65屆和家盃因應疫情再起，除了要有小黃卡、3日內快篩，為降低感染風險，也使用16面球場。（高雄巿體育總會排球委員會提供）

第65屆和家盃21日起開打，是跨年度4大排球盃賽中唯一舉辦的比賽。本屆有多達366隊報名，因應疫情再起，除了要有小黃卡、3日內快篩，18個組別也分5個場地，在4個不同地方分流舉行，為降低感染風險，使用16面球場。

去年原訂第65屆的和家盃因疫情影響，成為4大排球盃賽唯一喊卡的大盃賽，也是20年來第1次停辦。主辦的高雄巿體育總會排球委員會副總幹事黃弘欽說，本屆和家盃仍是第65屆，雖沒有上次398隊報名多，但仍有多達366隊。

他說，排球4大盃賽從每年9、10月台中大甲永信盃開始，接著是10、11月的台南學甲華宗盃，再來是11、12月的雲林北港媽祖盃，隔年1、2月輪到和家盃最後壓軸。和家盃在民國91年第46屆起，正式納入中華排協4大盃賽。

因為疫情升溫，前3個大盃賽去年陸續停辦，和家盃成為唯一舉辦的比賽，情況跟前年剛好反過來。但有鑑於北部疫情趨於緊繃，排委會不敢鬆懈，啟用多項加嚴防疫措施，包括分2階段舉行，比賽也從往年的4天拉長到7天。

黃弘欽表示，這屆比賽，因與國中甲級聯賽複賽日期衝突，所以國男甲組、國女甲組提早在1月15、16日舉行，其他組別於21日至25日展開，總比賽場次超過700場，為分流人群，共啟用5個場地、使用16面球場，觀眾席不開放。

5個場地分布於福誠高中、前鎮國中、鳳山國中、鳳山商工4地，距離皆逾3公里，採單一入口，1隊最多20人進場，且要有小黃卡或3日內快篩證明，並要量體溫，除了上場球員與裁判外，每隊隊職員及工作人員都要全程戴口罩。