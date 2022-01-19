華視總經理莊豐嘉要求國民黨撤下檢討華視長年虧損的預算提案，國民黨總召費鴻泰今上午強調，只要莊豐嘉一刻待在華視，國民黨就拒絕審查總預算。下午朝野針對總預算協商前，民進黨團總召柯建銘表示，把媒體當武器恐嚇國會，這是天大的事，「公廣集團董事長陳郁秀已經打電話給我，明天就會開董事會，這已經是很善意的回應，」對此，民進黨台北市議員王世堅表示「我覺得走人是剛好而已啦！他個人的情緒管理也不好，用字遣詞都很糟糕」

針對總預算案協商前，國民黨、民進黨團兩大黨鞭費鴻泰、柯建銘進行「會前會」。國民黨團總召費鴻泰表示，華視總經理莊豐嘉，昨天以威脅口氣要求國民黨團必須撤案，這點他們絕對無法接受，「莊豐嘉拿著整個華視當他個人的武器，全國老百姓也無法接受」。他說，這是預算繼續協商的先決條件，請民進黨團明確回應如何處置莊豐嘉。

對此，柯建銘表示，針對莊豐嘉的事情，民進黨團的立場很清楚，相信朝野也已經有共識，「我精準的回覆你，就是讓他『求仁得仁』，決不護短，相信這句話已經涵蓋了一切。」

柯建銘說，媒體自由不能干涉，更不能管他的內容，但把媒體當武器恐嚇國會，這是天大的事情，國會豈容得了任何人的恐嚇。朝野間有攻防沒問題，但你拿媒體恐嚇國會，這是置國會於何地，這條線必須畫清楚。

國民黨立院黨團昨驚爆華視總經理莊豐嘉（如圖）竟要求國民黨撤銷檢討華視長年虧損的預算提案，否則將修理國民黨，讓民進黨團總召柯建銘直言「他想求仁，我們就讓他求仁得仁」，要求文化部更換總經理。（本報資料照片）

柯建銘強調，媒體如果可以用來為了自己的目的去恐嚇別人，這跟黑道拿槍亂開有什麼不同？一個是打對方的第一生命，一個是打第二生命，莊豐嘉這個分寸沒有掌握好。他說，昨天還特別向助理打聽，得知國民黨團辦公室一度傳出火爆罵聲，就大概知道出什麼事情了。

柯建銘說，「不要叫人家明天就走路，國會要有高度與風範，但你(莊豐嘉)留不住了，我們一定調整。」

柯建銘進一步說，「我告訴各位一句話，昨天有去溝通了，我今天來的時候，公視董事長陳郁秀親自打給我，說明天公視就會開董事會，莊豐嘉是董事會任命的，所以接下來華視董事會也會馬上開，我認為這就是很善意的回應。」

面對柯建銘再次表態，費鴻泰也釋出善意回應，「建銘兄公廣集團明天會開董事會，那就等明天開完，朝野再來協商總預算。」柯建銘強調，華視的事，不要以大欺小，人家已經在處理了，「我保證，我負責，我做不到你來找我。」

柯建銘說，事實上這件事他不該先說，「現在說出去，莊豐嘉會跳起來，但陳郁秀已經打給我了，明天就會啟動董事會。」由於朝野取得共識，因此，在立法院長游錫堃的斡旋下，朝野最終確認明天將待公廣集團董事會召開後再行研商總預算。

王世堅19日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」中，被主持人錢怡君詢問「莊豐嘉真的不保了嗎？」王世堅表示，莊豐嘉走是剛好而已，因為他面對國會的態度，不管是面對國民黨或執政黨或哪個政黨，不管他喜不喜歡，基本上他領的都是人民的公帑，而華視又是長期在國家資助之下的電視台，本來華視的預算就該受到政府的監督與審查，而審查不管合理或不合哩，莊豐嘉都必須客客氣氣來回答，本來就是只有挨罵的份，因為他就是經營的這麼差嘛！

王世堅強調，莊豐嘉的態度真的是很惡劣，雖然自己與他的政治理念相同，都支持台灣本土化、用台語播報新聞等，但是說實在話，公廣集團尤其是公視這幾年來也很努力在節目上做一些調整和改變，節目也有些進步，但是反觀華視長期拿著國家資助，不但在節目上長期不如人，包括畫質、畫面等狀況，在面對國會還用這麼囂張、傲慢的態度，「我覺得走人是應當的啦！」

話鋒一轉，王世堅也呼籲國民黨，應該持開放態度來看待新聞報導的內容，前提是他要是公平的播報，評論節目當然可以有它的方式。

主持人追問，「莊豐嘉過去就算經營的成績不好，但位子還是坐得牢牢的，現在是因為得罪柯建銘，所以不得不走嗎？」王世堅說，老柯沒那麼偉大啦，他只是黨團總召而已，但事實上，他今天的處置是對的，撇開《地制法》不談，莊豐嘉他面對國會的態度是這麼糟糕，而他個人的情緒管理也不好，用字遣詞都很糟糕，他沒有謹守分內應有的謙卑以對和坦誠面對國會的監督，那基本上，他就應該走人。