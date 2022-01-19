俄羅斯近期在與烏克蘭的邊境部署大軍，似乎有意對該國發起軍事行動。美國學者指出，若拜登（Joe Biden）無法阻止普丁（Vladimir Putin）入侵烏克蘭，將讓已趨不穩的國際秩序進一步崩潰，導致強權開始肆無忌憚地對外擴張，如中國大陸發動武力犯台等。

曾於美國前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期擔任負責俄羅斯、烏克蘭、歐亞事務的前美國國防部副助理部長，並曾是北約（NATO）盟軍最高司令資深顧問的法卡斯（Evelyn Farkas）投書軍事新聞網站「Defense One」，稱她在五角大廈任職期間，曾親眼見證美國如何在俄羅斯2014年發動首次入侵後，阻止該國完全佔領烏克蘭。

法卡斯表示，近期俄羅斯的諸多行動、外交部長等官員的對外反應、充斥該國國內的好戰言論、哈薩克等周邊情勢可能帶給普丁的焦躁感，加上美國及其盟友無法立即提供足以讓俄羅斯收手的條件，讓她認定對烏克蘭的入侵「很有可能在未來幾週內發動」。

法卡斯警告，若俄羅斯如2014年一般再度獲勝，不僅普丁將繼續併吞其他周邊國家，中國大陸也將知道西方世界無力維護現有國際秩序，進而發動武力犯台；駐北京專欄作家舒曼（Michael Schuman）也同意此說法，稱中國大陸國家主席習近平正持續關注烏克蘭情勢，觀察美國是否確實將失去全球領導地位，做為何時入侵台灣的依據。

因此法卡斯呼籲，拜登政府不能僅以經濟手段嚇阻俄羅斯，還應組建一個具備足夠軍事實力和出兵意願的國際聯盟，才能確保國際情勢不會重回強權肆無忌憚進行軍事、經濟競爭的20世紀初期，強調「汝欲和平，必先備戰」（Si vis pacem, para bellum）。