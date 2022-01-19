一名女網友在網路上分享，她的男友是越南籍移工，並透露男友對她百般體貼與溫柔，狠甩普通「台男」好幾條街。結果文章曝光後，不少網友點出越南是母系社會，男性婚後通常仰賴妻子過活，勸原PO趁早放生。

這名女網友在爆料公社App匿名公社發文，透露自己透過朋友輾轉認識了現任男友，而男友為越南籍移工，起初周邊友人聽聞她的男友是移工，紛紛露出不可置信的表情，甚至還勸說，「你條件不差怎麼選一個移工？」

原PO分享，她聞言旋即要友人「不要歧視國籍」，她透露自己的擇偶標準只要男生肯對她好，國籍並不在她的考慮範圍內；原PO也娓娓道來，現任男友從初認識就積極追求與表白，也很願意在她身上花錢，就連她所送給男友的禮物，男友也都如數家珍，甚至男友常覺得，「妳這麼好，怎麼會願意跟我在一起。」

原PO話鋒一轉，直言台灣男生都很愛計較，不喜歡做家事之外，還要女生侍奉，甚至對於女生想要的小東西，連一毛錢都不肯花，並在文末寫下，「我不需要男生有車有房，因為我都有了，我只需要一個體貼關懷我的男生。」

文章曝光在網路上後，不少網友在留言區一面倒回應，「老實說我身邊朋友也一堆跟外勞男女朋友結婚，我只能說自己有心理準備就好，呵」、「越南的評價普遍不佳 心正的很少」、「別傻了，越深入你會發現他們真的很誇張」；還有網友點出，越南屬於母系社會，男性多半倚靠女性生活，要原PO小心交到吃軟飯的男友。

但也有網友表達尊重，「愛無國界！」、「一開始對妳好很正常 相處一段時間再說吧 祝福妳」、「超猛！不要管別人眼光！」、「自己開心就好。不過還是小心為妙。」、「好的人~不分國籍」。