調查局19日表示，境外敵對勢力在去年疫情三級警戒期間，以「破壞政府公信力」、「對民眾塑造政府無能」2大主軸，對我進行假訊息認知作戰，調查局迅速查獲傳播管道，即時發布27則新聞稿澄清。

另調查局表示，為了查處境外敵對勢力利用Deepfake深偽技術影響今年11月26日九合一大選，已著手開發辨識軟體，作為查緝深偽假訊息工作的最佳利器。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，由法務部所轄各單位說明去年的工作績效與新的一年的工作規劃。調查局表示，調查局資安工作站自2020年4月成立迄今，蒐報新冠疫情假訊息情資2773案，移送地檢署174案234人，列參89案。

調查局說，尤其境外敵對勢力在去年5月19日至8月4日新冠疫情嚴峻的三級警戒期間，以「破壞政府公信力」、「對民眾塑造政府無能」2大主軸，發展不同的假訊息議題，調查局迅速查獲傳播管道，即時發布新聞澄清，總計發布新聞稿27則。

調查局指出，因應年底九合一大選，將配合檢察機關成立專案，全力執行賄選、境外資金介入選舉等查察工作。

法務部說，調查局為防範有心人士運用深偽技術（Deepfake）犯罪影響年底大選，已與國際知名資訊廠商合作，取得廠商授權開發辨識軟體，應用於日後Deepfake假訊息查緝工作，期望有效查處境外敵對勢力企圖利用深偽技術影響選舉等情事。

至於偵辦營業秘密案件部分，調查局表示，自營業秘密法刑責化迄今（2013年2月1日至去年12月31日），調查局偵辦移送違反營業秘密法案共161案，其中有高達59案是將台灣企業營業秘密竊取至大陸使用。檢方偵結起訴或緩起訴92案，尚有41案偵辦中。

調查局說，針對中共竊取營業秘密及人才挖角案，自2020年10月8日迄今共偵辦25案、移送20案、起訴6案，陸企挖角案自2020年12月1日迄今共偵辦20案、移送19案、起訴4案、緩起訴2案、判刑1案。

調查局表示，受害廠商遍及半導體、IC設計等高科技產業，及石化、機電等傳統產業；為有效杜絕科技人才遭挖角、保護戰略性產業，調查局已成立專案，針對中共竊取高科技產業營業秘密及陸企人才挖角案件進行偵處。

另調查局將持續配合行政院穩定物價政策，擔任舉報商品囤積單一窗口，並鼓勵調查局外勤單位積極與轄區政府合作，針對轄區內異常價格的民生物資主動進行行政稽查，並發揮平時轄區經營能力，掌握轄區特性、清查潛在可能犯罪對象，提高發掘案件的敏感度。