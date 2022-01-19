運動消脂還能賺Apple Watch！永豐銀行零售金融處處長吳建毅19日宣布，即日起與Apple、燦坤二大品牌推出永豐SPORT卡友專屬方案，將永豐SPORT卡綁定Apple Pay於燦坤3C全台實體門市購買Apple Watch，就可用信用卡UP分期（非勻稱付款）24期0利率，首年12期僅須支付購錶金額30％，完成SPORT卡指定任務消費回饋最高8％豐點，若加上豐點放大折抵1.2倍優惠，等於最高回饋到9.6％，他表示，這次有Apple大力支持因此可確保三萬支Apple Watch供貨。

吳建毅表示，2021年許多「神卡」權益都縮水，但永豐四張神卡「大戶卡、幣倍卡、JCB現金回饋卡、SPORT卡」為維持神卡等級權益都沒減，也推升永豐信用卡成為去年信用卡簽帳金額成長幅度第一。以永豐SPORT卡來說，目前客戶數破10萬，而「汗水不白流APP」會員數也有13萬，該卡消費回饋最高可達9.6％，即基本回饋2％、每月運動7千卡路里回饋1％、指定通路消費回饋5％，運動相關的採購回饋達8％，此次與Apple、燦坤聯手最高回饋到9.6％。

吳建毅表示，永豐SPORT卡不只有高回饋還打造健康生態圈。目前永豐資訊系統正與APPLE資料庫串聯，未來卡友戴Apple Watch運動後相關數據回汗水不白水APP平台，系統會計算消費者缺乏哪類運動，比如是「站立」時間不夠，系統就會設定「站立」相關任務，達成就可回饋豐點，讓卡友不只有點數回饋更能養成均衡的運動習慣。

吳建毅表示，以SPORT卡友綁定Apple Pay在燦坤3C全台實體門市購買市價8400元的Apple Watch SE錶款為例，前12期每月僅需支付210元並享豐點放大折抵優惠，每月刷SPORT卡在指定通路消費達2188元，即可全額折抵UP分期款項210元，輕鬆賺回Apple Watch。1月31日前，SPORT卡友搶先參加「Earn Your Apple Watch」方案購買Apple Watch再享2％現折專屬優惠；透過燦坤的舊換新回收服務，Apple Watch 最高可折抵8300元，讓愛嘗鮮的消費者輕鬆付、容易換。

吳建毅表示，永豐後台擁有OCR影像辨識技術，可直接辨識健保投保薪資數字，作為卡友財力證明帶入徵審系統，因此線上申辦信用卡只要上傳身份證、健保APP裡的健保投保薪資截取畫面，就可做到24小時發卡、20分鐘內完成核卡。