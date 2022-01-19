獨立製錶大師的新興勢力，正在錶壇悄悄崛起。鐘錶代理商瑞博品（Swiss Prime Brands）多年來經營Romain Gauthier、Kari Voutilainen、Haldimann等獨立製錶大師品牌，深受專業錶迷的追捧與肯定，由於作品稀有罕見，身價就像是腕錶界的柏金包，不僅一錶難求，就算要排隊等上3年也不足為奇。

瑞博品引進獨立製表大師的作品來台，總經理邱俍華分享 製表大師不為人知的一面。（粘耿豪攝）

瑞博品總經理邱俍華指出，近十幾年來錶壇在「全球化」、「集團化」的衝擊之下，鐘錶品牌面臨倒閉或遭財團併購，為了追求利潤、降低成本，集團腕錶的商品同質性高、缺乏個性，讓人感慨不已，這也讓她萌生引進獨立製錶品牌來台灣的想法。

「要了解這些獨立製錶大師，要先明白他們是藝術家，不是商人！」邱俍華笑說，為了引進獨立製錶大師的作品，她親赴瑞士登門拜訪，不得其門而入，還得輾轉透過友人引薦，剛開始彼此還未建立信任，但相處久了，就會被當作朋友、甚至家人一般真心對待。

Romain Gauthier打造的Insight Micro-Rotor腕表，表殼採用航太科技碳陽離子(CarboniumR)材質，548萬元。（瑞博品提供）

說完，邱俍華展示手腕佩戴由Romain Gauthier打造的Insight

Micro-Rotor腕錶，錶殼採用航太科技碳陽離子 (CarboniumR)材質，要價破500萬，原本是戴在Romain Gauthier手腕上，「因為缺貨啊！我哭訴沒有實錶可以向客人展示，他二話不說立刻摘下來借我！」

★Romain Gauthier藝術家性格

Romain Gauthier為台灣VIP訂製打造Logical one Secrect腕表，耗時一年才完成，全球獨一無二款，1260萬元。（瑞博品提供）

獨立製錶大師在錶壇地位崇高，專精製錶技術的研發，多半是機芯零件的供應商，或是為知名鐘錶品牌打造高級複雜功能腕錶，如Romain Gauthier的工坊就提供香奈兒自製機芯8成以上的零件，對他們來說，創立品牌純粹是為了理想和興趣，把製錶當作藝術品來創作，不是為了營利賺錢。

Romain Gauthier為台灣VIP訂製打造Logical one Secrect腕表，耗時一年才完成，全球獨一無二款，1260萬元。（瑞博品提供）

例如近來Romain Gauthier為台灣VIP訂製一只鑲滿沙弗來石Logical one Secret腕錶，即是一件臻至藝術品境界的上乘之作，手工密鑲彩寶的工藝精湛，靈感源自瑞士Vallee de Joux山清晨綠葉上的露珠，大明火搪瓷面盤出自瑞士琺瑯彩繪藝術大師Anita Porchet之手，全球僅有一只。

Romain Gauthier的Logical one訂製腕表，白金表殼、雙層隕石面盤，548萬元。（瑞博品提供）

Romain Gauthier對研發腕錶充滿熱情，甚至不惜代價，就為了承諾台灣VIP打造世上獨一無二的隕石面盤Logical One腕錶，投注上百萬元研發，多出來的成本自行吸收，不另加價，讓VIP感動不已。

Romain Gauthier為瑞博品打造Logical one特製表，以鉭金和玫瑰金打造，限量18只，僅在台灣和日本販售。（瑞博品提供）

★Voutilainen作品要等3年

製表大師Kari Voutilainen的作品有錢也不易買到，目前訂製得等上3年，藏家依然趨之若鶩。（瑞博品提供）

邱俍華透露，獨立製錶大師多少都有點藝術家性格，例如Romain

Gauthier則是個搖滾迷，私下很愛收藏公仔，上回訪台時還收藏台灣雕塑家黃柏仁的公仔作品；而Kari Voutilainen為了創作研發需要獨處，很怕被打擾，經常一個人上山健行尋找創作靈感，電話連絡也找不到人，只能靠簡訊留言。

Kari Voutilainen的腕錶作品要價不菲，有9成以上的零件是自製、不假外求，且都是純手工打磨，正因為人力、技術研發的成本很高，問錶的售價甚至飆破3千萬元，迄今他只接熟客的訂單，且要預付訂金，就連基礎小三針Vingt8款式也得要等上3年才能拿到貨。

獨立製表大師Beat Haldimann是表壇的傳奇人物，以H01中置飛行陀飛輪腕表聞名。（瑞博品提供）

★Haldimann作品稀有罕見

獨立製錶大師Beat Haldimann也是錶壇的傳奇人物，雖是揚名錶壇的大師，但工作室非常小，只有三張桌子，就可知道他的產量奇少，一年只生產20件至30件作品，其中又以H01中置飛行陀飛輪腕錶最為人所熟知，陀飛輪框架比一張郵票還輕，是強調高度手工打磨、並融入美學品味的獨立製錶品牌。

製表大師Beat Haldimann打造的H01中置飛行陀飛輪腕表內外皆美，在表壇廣受好評，630萬元。（瑞博品提供）

瑞博品於2013年由David Vallata成立，總部設於瑞士，目前經營日本、香港、台灣等市場，以獨立製錶大師的作品為主力商品，除了Kari Voutilainen、Romain Gauthier、Haldimann外，還包括鬼才Remi Maillatt創立的Krayon，德國LANG & HEYNE、Moritz Grossmann、近3百年歷史的域峰錶（Favre-Leuba）、德國設計品牌Qlocktwo等。