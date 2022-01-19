大家都知道清潔牙齒的重要性，卻不太會注意潔牙的順序，牙科醫師葉昭孝指出，牙齒並不是「有刷就好」，並建議潔牙順序應該先用牙線再用牙刷，因為牙縫較難清潔，更容易滋生細菌，而且這麼做也能讓牙膏內的氟進到牙縫，增強牙縫的保護力。

葉昭孝在臉書粉專「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」發文，建議清潔牙齒的時候可以先用牙線再用牙刷，因為牙縫比較難清潔，更容易滋生細菌，先把牙縫的食物殘渣去除後再刷牙，可以讓牙膏中的氟進到牙縫內，增強牙縫的保護力，而且是否有使用牙線，牙齒的乾淨程度其實會差非常多。

除此之外，有不少人因為沒有養成正確習慣，刷牙時總會忘記也要使用牙線，葉昭孝表示，如果要求自己，先做容易被忽略的步驟，潔牙的第一步就是使用牙線，就更容易讓自己去熟悉、養成用牙線的好習慣。

葉昭孝還進一步說明，使用牙線時也不能馬虎，而且比起牙線棒，他更建議用「牙線捲」，因為每清完一個牙縫就必須換新的牙線，重複使用的話，則會讓細菌互相傳來傳去，增加交叉感染的機會，對牙齒的危害反而更大。

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