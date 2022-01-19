天津商圈年貨大街19日開幕，盧秀燕指出，台中市今年截至目前尚無本土案例，年貨大街沒有停辦，除配合中央流行疫情指揮中心「歲末／跨年大型活動防疫準備注意事項」外，全程禁止邊走邊吃、不開放試吃，天津商圈也主動縮減規模並配合市府防疫規定，安排現場安全社交距離宣導員，引導民眾保持社交安全距離、嚴格執行容留人數管制並清楚標示活動容留人數、宣導年貨大街所有從業人員應儘速接種2劑疫苗等措施等。

針對現場有媒體問，一旦台中發生本土個案或有足跡來到年貨大街，市府如何因應。盧說，如果有確診足跡，場地一定會清消，並進行篩檢工作，最主要是要確保台中市整體場域安全，目前為止台中防疫人員都在線上，市府全力以赴，讓各種年節活動及市民經濟活動能夠正常進行，希望所有的備案都是「備而不用」。

經濟發展局指出，天津商圈年貨大街是台中市商圈活動中最重要的活動之一，往年活動皆吸引許多民眾前往消費，且招募攤商不能與原有服飾商圈店家商品重複，共同建構異質市場，擴大經濟規模；但「拚經濟不能忘防疫」，今年天津年貨大街期間以最嚴謹的防疫措施舉辦。