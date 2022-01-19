花蓮富里工作站33年前因林務局組織改革後，即無人使用，淪為閒置空間，花蓮林區管理處斥資780萬元，利用4年時間整修，並與富里鄉農會合作，作為推廣國產材、林下經濟與農特產品基地。（羅亦晽攝）

花蓮富里工作站33年前因林務局組織改革後，即無人使用，淪為閒置空間，花蓮林區管理處斥資780萬元，利用4年時間整修，並與富里鄉農會合作，作為推廣國產材、林下經濟與農特產品基地。（羅亦晽攝）

位在花蓮縣富里鄉的林務局富里工作站迄今已有半世紀的歷史，33年前林務局組織改革後，即無人使用，淪為閒置空間，花蓮林區管理處斥資780萬元，利用4年時間整修，並與富里鄉農會合作，作為推廣國產材、林下經濟與農特產品基地，盼能藉以留下遊客腳步，帶動富里經濟。

花蓮林管處指出，1989年林務局由事業機構及事業預算改制為公務機構及公務預算，原來的13林區管理處、72工作站，調整精簡8林區管理處、34工作站，其中花蓮的木瓜處及玉里處及合併為花蓮處，並留下玉里工作站執行相關工作，因此富里工作站迄今都無人使用。

由於富里工作站座落在富里鄉市中心，鄰近富里火車站，空間閒置，實在可惜，花蓮林管處斥資780餘萬元，利用4年整修內部，並將已佈滿青苔的圍牆打掉，作為開放式的空間，更與富里鄉農會合作，打造成「花蓮南區國產材及農林特產品推廣中心馥茶堂暨農民直銷站」，今開幕。

花蓮林管處表示，馥茶堂內部均採用桃花心木、苦林、楠木、香樟、白櫸木、鐵杉、亞山等台灣材木整修，作為地產地銷農特產品館、國產材與伐木器材展示館、林下經濟DIY空間，及里山動物列車教室，

林務局長林華慶今特別出席開幕活動表示，富里工作站位處良好位置，經活化再利用後，作為肩負林務局國產材、林下經濟、里山倡議政策推廣據點，且富里鄉農會是全台第一個以農會身份加入里山倡議的組織，因此和他們合作，將空間作為友善生產中心基地 ，盼能讓富里成里山生態圈。

富里鄉農會總幹事張素華表示，馥茶堂營業時間為下午1點至晚上9點，期望能在夜間服務更多人，同時也期許未來能透過展售中心的客源，帶動富里經濟，幫助更多小農實現夢想。