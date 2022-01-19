農曆春節將至，屏東車城福安宮印製逾10萬枚平安錢母，將從除夕發到初五。（謝佳潾攝）

農曆春節將至，屏東車城福安宮印製逾10萬枚平安錢母，將從除夕發到初五，恆春福德宮則從初一至初四每天限量發3000枚，但除夕加碼送大金元寶，而去年因疫情停辦的「除夕拜頭香」，今年全復辦，不過仍視疫情滾動式調整。

去年農曆過年前疫情延燒，恆春半島知名的土地公廟福安宮、福德宮為避免群聚，宣布停辦有10餘年歷史的「除夕拜頭香」，對此，信眾只能期盼來年疫情散去、恢復團拜祈福，不料今年又遇年前本土疫情升溫，加上2宮廟遲遲未宣布活動內容，信眾再度擔心希望落空。

直到19日，2宮廟終於一同宣布復辦「除夕拜頭香」，信眾為此開心不已。不同以往早早宣布拜頭香事宜，2廟方都坦言，掙扎許久，除觀察疫情走向外，也在等待中央流行疫情指揮中心有無新指示，但眼見剩2周即過年，是時候要做決定，因此在考量疫苗覆蓋率高的狀況下，決定復辦。

至於發放紀念幣則與去年一樣不受影響。福安宮主委曾寶文指出，今年共印製逾10萬枚虎年平安錢母要發送給信眾，從除夕發到初五，每天分上、下午2梯次發送，即早上10點與下午2點。他笑稱，福安宮出的紀念幣很搶手，曾有信眾凌晨5點就來排隊。

而福德宮的紀念幣則從初一至初四的早上9點、下午2點發送，每天限量3000枚，但除夕拜完頭香後加碼送1枚大金元寶50元、虎年紀念金幣及1條團圓麻吉，且加碼品項無限量。

2宮廟復辦「除夕拜頭香」確定後，有人開心也有人擔憂，地方居民指出，團拜不只有群聚問題，還有「人從哪來」，目前北部疫情嚴重，若一個不小心，後果不堪設想，對此，2宮廟強調，一切仍以防疫優先，都將視疫情滾動式調整。