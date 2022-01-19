《武林同萌傳Online》今（19）日進行「碧空烈漠」改版，本次改版活動結合虎年新春活動精彩可期，切莫錯過！此外，新地圖、新神兵與新冒險劇情等著您來體驗。

《新地圖－烈漠禁地》

已往罕無人煙的沙漠中突然傳出劇烈震動，此現象引得各路探子紛紛前往查看；結果竟發現沙漠中憑空出現一個湖泊，而這湖泊上竟矗立著巨大的迷宮，隨後曼陀羅皇室宣稱此為皇室禁地，本為皇室英靈棲息安身之地，如今卻遭邪佞入侵，使得先祖英靈無法安息，因此關閉護法大陣顯露皇室禁地，並廣發武林帖，號召天下英雄前往協助清除惡靈，並允諾進入後一切所得皆可帶走，至此天下武林震動，後續江湖人稱此地為【烈漠禁地】。

《武林同萌傳Online》福虎賀歲新春活動登場 「烈漠禁地」現身，生死各安天命

《全新神兵利器登場》

烈漠禁地隨著大量武林人士紛紛前往斬妖除魔，當中有人殞落有人活著，逝者已逝，生者如斯，不斷傳回重寶出世的消息，起初還以為只是皇室放出的噱頭，想吸引更多免費勞工，直到那一劍的風情，閃瞎了一票人的眼睛，眾人才恍然大悟，神兵出世了，天要變了。

《武林同萌傳Online》福虎賀歲新春活動登場 「烈漠禁地」現身，生死各安天命

《峨嵋山全新劇情突入》

故事引導著大家來到聞名天下的【峨嵋山】，拿著上官明月的信件抵達峨嵋山，卻被當作危害峨嵋的惡黨。幾經波折解開誤會，終將信轉交給上官雙兒，在峨嵋山有著甚麼樣的驚喜遭遇，就交由各位玩家來親身體驗。

《虎年新春改版活動》

本次「碧空烈漠」改版適逢虎年前夕，《武林同萌傳Online》團隊精心規劃改版繼春節系列活動，改版活動期間自01/19 (三)維護後～03/09 (三)維護前，趕緊登入遊戲來同歡參與吧！詳細資訊請至官網查詢。

活動一：LV UP UP點點名

活動時間：01/19維護後～03/09維護前

活動對象：LV40以上的玩家

活動內容：

1.到忘憂村找【翔】承接任務。

2.負責點名的－【包大人】【攻城獅】【阿凱】，每天會輪流出現在忘憂村。

3.只要在NPC出現的時段與之對話，依照指示並完成交代任務即可完成。

4.當完成一個時段的任務，將給予經驗值300萬。

5.當天三個時段的點名都有完成，並找【翔】對話，將額外給予經驗值500萬和當下角色等級經驗值的2%。

※當天和其中一位NPC成功完成任務，就算任務完成，將於每日00:00重置。

※需於任務重置前，同一天完成三個不同時段的任務才可獲得額外的獎勵。

※以上活動物品，活動結束後將統一回收。

活動二：虎年幣歡喜慶

活動時間：01/19維護後～03/09維護前

活動對象：LV40以上的玩家

活動內容：

1.LV40以上怪物均有機會掉落虎年銅幣

《武林同萌傳Online》福虎賀歲新春活動登場 「烈漠禁地」現身，生死各安天命

4.相關活動任務道具，將於活動結束後擇期回收，請盡早使用。

※虎年金幣一天只可兌換一次。

※以上活動物品，活動結束後將統一回收。

活動三：歡喜從天降

活動時間：01/19維護後～03/09維護前

活動對象：LV60以上的玩家

活動內容：

1.玩家可找【向日葵小班】承接任務

2.玩家上線滿1小時就可以獲得一個「新春福袋」

3.持「新春福袋」6個給【向日葵小班】

4.依照【向日葵小班】需求準備年菜送她(隨機)

5.等一分鐘再與【向日葵小班】說話就可完成任務。

※本活動一天只可完成一次。

※完成本活動可獲得個人魅力100以及虎年金幣一個。

活動四：天佑大師的祝福

活動時間：01/19維護後～03/09維護前

活動對象：全體玩家

活動內容：

每天晚上20:00~22:00，給予全伺服器的人，經驗雙倍的效果。

活動五：老手回娘家

活動時間：01/19維護後～03/09維護前

活動內容：

1.01/19(三)改版當日符合條件之玩家獲得簡訊通知領取。

2.玩家在活動期間內可直接進入遊戲內領取虛寶。

3.玩家可領到【醍醐灌頂丹】（只可放身上，不可交易）。

4.【醍醐灌頂丹】只限於改版活動期間可使用，每日1次，至多10次。

※【醍醐灌頂丹】使用後將依照玩家等級給予不同的經驗值。