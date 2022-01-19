南非統計局19日公布，去年12月消費者物價指數（CPI）年增5.9％，大於11月的5.5％年增幅，創下2017年3月以來最大通膨率，主因是燃料價格暴漲。去年12月燃料價格年增40.5％，使運輸價格上漲16.8％。截至去年12月為止，南非通膨率已連續7個月高於央行目標範圍3％至6％的中間值，令外界預期央行在下周決策會議後再度宣布升息。