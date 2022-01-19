南非12月通膨率5.9％創新高 央行可能再升息 18:022022/01/19 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南非統計局19日公布，去年12月消費者物價指數（CPI）年增5.9％，大於11月的5.5％年增幅，創下2017年3月以來最大通膨率，主因是燃料價格暴漲。去年12月燃料價格年增40.5％，使運輸價格上漲16.8％。截至去年12月為止，南非通膨率已連續7個月高於央行目標範圍3％至6％的中間值，令外界預期央行在下周決策會議後再度宣布升息。 日銀：通膨觸及2％前 不升息 高盛去年薪酬支出大增33％ 執行長：薪資通膨無所不在 #通膨率 #燃料價格 #南非 #央行 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》Hugo Boss上季績優 去年營收增43％ 14:152022/01/19 財經 央行升息 紐西蘭12月房價指數增幅縮小 20:112022/01/18 財經 投信基金規模 去年直逼5兆 04:102022/01/18 財經要聞 華碩去年營收攀高 施崇棠：推動企業文化更上層樓 17:092022/01/19 財經 線上報復性消費 8大銀行信用卡去年爆刷2.5兆 13:072022/01/19 財經 啟碁財報失利 股價受挫 11:022022/01/19 財經 英國12月就業人口 增加18.4萬人 19:122022/01/18 財經 加拿大企業擬調漲薪資 央行升息壓力沉重 21:362022/01/18 財經 本土連2天＋17 看到一張圖林氏璧示警：像極了去年5月爆發前夕 21:042022/01/18 生活 房租、住宅維修費雙創高 南部租金去年漲最多 12:392022/01/18 財經 《半導體》記憶體需求看升 福懋科持穩向上 11:592022/01/19 財經 財經熱門新聞 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 統一超尬全聯 推便利快超市 - 財經要聞 - 工商時報 航運公司賺到超肥 卻慘了這群人 專家開嗆：通膨罪魁禍首 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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