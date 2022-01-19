預約人才、運用大數據，南山人壽再預約東吳大學三年。南山人壽19日宣布，沿續2018年起的合作，再以每年280萬元、三年共捐助840萬元給東吳大學「精算大數據研究中心」，且資助東吳財務工程與精算數學系「保險菁英培育獎學金」，透過產學合作培育新一代保險科技及精算人才，並運用大數據研發新保單。

南山人壽總經理范文偉表示，南山在台灣設立已近60年，一向很願意花資源長期培育人才，因此目前壽險業有很多總經理、總精算師過去都曾任職南山人壽，在壽險業2026年要接軌IFRS17及南山要進行數位與商品轉型、強化服務賦能，就需要大量的精算及保險相關人才。

南山人壽從2018年起贊助東吳大學「精算大數據研究中心」成立，並與其財精系合作獎學金計畫，范文偉說南山與東吳產學合作共有三大成果，一是合作期間南山人壽運用大數據中心的研究成果，陸續推出三款新式癌症險保單，提供標靶治療、癌後基因檢測及新式自體免疫細胞治療等精準醫療保障。

其次，過去三高民眾要投保健康險不是被加費，就可能被拒保，南山人壽也運用相關大數據，推出針對三高亞健康族群的專屬保單，且協助三高族群進行體況檢測、維持或改善身體狀況，有助控制承保風險。

范文偉說：「創新要建立在數據等相關基礎下」，因此南山人壽希望持續與東吳大數據研究中心合作，未來再開發更多針對不同體況或保戶需求的新式保單。

第三是人才培育，南山提供的獎學金已有20位東吳學生受惠，亦有不少東吳學生到南山實習，畢業後到南山工作，范文偉強調南山願意長時間培育人才，為未來南山接軌IFRS17與數位轉型等，預約更多優秀的人力，未來強化如精算、投資、商品設計、風險管理甚至通路的人才。

范文偉強調，南山人壽已銷售35萬張外溢保單，有20～30家異業結盟的單位，相關的大數據及成果都需要人才進一步分析，才能推出更創新、更符合市場需求的保單。