台商林懷被控獲大陸資金為國民黨候選人輔選，遭判處3年10個月有期徒刑，其他4位涉案人各1年8個月刑期。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨批評民進黨製造綠色恐怖，多行不義必自斃。對此，陸委會今回應，中共對我司法個案判決無端指摘。呼籲國人應注意遵守法律規範，避免受人利用威迫，從事危害民主法治的行為。

陸委會表示，中華民國是法治國家，司法機關依法獨立審判，我們堅定捍衛臺灣司法，嚴正拒絕中共橫加干涉指責。臺灣是民主法治社會，司法依據事證獨立辦案，不容許任何政治力介入。中共對我司法個案判決的無端指摘，充分暴露專制政權對於權力分立與法治精神的蔑視與無知，其迫害維權及異議人士的各種行徑，才是「栽贓嫁禍」、「羅織罪名」的最佳代言人。

陸委會強調，針對中共統戰滲透及介入選舉的相關情形，政府長期以來都嚴密掌握、適時因應，對於涉及違法的案件也都依法查處。再次呼籲國人應注意遵守法律規範，避免受人利用威迫，從事危害民主法治的行為。