以色列國防部周二宣布，以色列再度進行箭式3型(Arrow3)反彈道攔截器的飛行試驗，成功摧毀位在太空高度的標靶。

防衛世界(Defense World)報導，以色列的箭式反彈道系統在2代開始就與美國展開合作，其中波音公司是主要協力者，因此美國飛彈防禦局（MDA）也相當重視這一次的試射。

MDA主任喬恩•希爾(Jon Hill)說，這次試射目的是「瞭解箭式武器系統每一個單元的性能極限，可喜的是，表現相當出色。」

箭式3型於2017年1月正式部署，可視為以色列版本的薩德系統，擊落彈道飛彈。以色列相當擔心週邊國家彈道飛彈的威脅。

在1991年第1次伊拉克戰爭時期，伊拉克三不五時向以色列發射飛毛腿飛彈攻擊，當時以色列的箭式1型攔截飛彈尚未研發完成，試射也並不成功，因此當年保衛以色列空域的是美國愛國者2型防空飛彈。此事也令以色列更下定決心研發反彈道飛彈攔截系統。

Why Israel’s Arrow 3 Anti-Ballistic Missile System Test Is A Big Boost Amid Threat From Iran

目前以色列設計出相當多層次的反飛彈網，包括攔截短程火箭彈與低空目標的「鐵穹」(Iron Dome)、中遠程防禦系統「大衛投石索」（David's Sling）和遠程的箭式3型(Arrow-3)。

2021年起，以色列表示，正在與美國聯合開發「箭式4型」(Arrow-4) 。