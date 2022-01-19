收到老師傳來提醒保管好新課本，讓不少家長感到憂心。（圖／翻攝爆料公社）

國內疫情升溫，北北桃竹皆有確診個案，不少學生已經準備放寒假，就有家長收到老師傳LINE通知，表示學校因疫情「不確定」因素，已發放下學期的課本，提醒妥善保存，讓家長聞訊心驚，擔心去年惡夢再度重演。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文分享老師傳來的通知，為因應疫情的不確定因素，已將下學期的課本、習作課本、習作發給小朋友帶回，一共有13本，希望家長能協助叮嚀小朋友，發回的新書本要善加保管，切勿遺失或回收。原PO看見「不確定」3個字，忍不住感到憂心。

貼文讓不少家長紛紛哀號，「昨天收到已經開始頭痛ㄌ」、「線上預備備的概念」、「不是學生驚嚇，是家長驚嚇」、、「我們也帶回來了，老師特地交待過年大掃除時千萬不要回收丟了」、「有，我也覺得超可怕的，然後又在那邊提醒家長要如何使用線上上課APP」。

也有人已做好超前部署的打算，「我們已經全拿回來了，還有登錄線上教學的APP簽到」、「我們連iPad也買好了」、「大家都一樣吧，畢竟又要重覆之前的情形了，這一波不知道會倒多少，堪憂啊，唉，看來我也要準備平板了」。

考量防疫，台北市今天已宣布各級暫緩畢業典禮、戶外教學，寒假課業輔導改成線上；新北市則是高中以下學校畢旅全喊卡，寒假課輔鼓勵線上教學；桃園市國高中在本週考完期末考後，可提前放寒假，寒假輔導課程也以線上教學為主。