嘉義市精忠新城社區健身俱樂部成立，市長黃敏惠鼓勵大家都來健身。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠體驗精忠新城社區健身俱樂部的器材。（廖素慧攝）

嘉義市首座智慧化數位管理銀髮族健身房精忠新城社區成立，健身器材齊全。（廖素慧攝）

嘉義市首座智慧化管理銀髮健身俱樂部今天揭牌。（廖素慧攝）

活得久更要健康有力！嘉義市首座智慧化數位管理銀髮族健身房19日在精忠新城社區成立，肌力訓練健身器材齊全，專業人員指導，能記錄使用者訓練履歷，70歲鄭姓婦人稱讚「效果不錯」，市長黃敏惠鼓勵大家運動起來。

精忠新城社區銀髮族健身俱樂部有上推舉機、手臂彎曲機、腰部旋轉機、大腿內收外展機、腹背訓練機、蹬腿訓練機等8項不同功能的器具，組成環狀運動，促進心肺適能、肌力、平衡力、反應力。

黃敏惠表示，嘉義市率先於2010年開始推動高齡友善城市，去年底高齡人口比率17％高於全國16.71％，老化常會有肌力遞減、心肺耐力下降，增加跌倒風險，為增進在地老化健康生活，市府推動長者體適能檢測，客製化長者運動處方指導運動，這次成立首座智慧化雲端數位管理銀髮族健身房，讓逆齡課程再升級。

衛福部國民健康署組長羅素英指出，世界衛生組織推動健康老化，嘉義市會有5個銀髮健身俱樂部，精忠新城社區健身俱樂部是第一座，鼓勵銀髮族藉由健身來促進健康，也期許嘉義市成為其他縣市的模範。

市府衛生局長廖育瑋指出，「精忠健康有力站」是經由公開徵選出來優先設置的示範點，1至4月是第一期試營運期間，每周二、四下午2時開課，第一期仍有名額，歡迎長輩洽詢衛生局報名，或預約5至8月的課程，洽詢電話（05）2338066分機518。

市府衛生局國民健康科長林秀猜說，精忠社區銀髮族健身俱樂部獲中央補助100萬元、市府配合款13萬元來建置，今年陸續會在垂楊路西門教會、博愛路嘉義產業研發中心、西區保智大樓建置銀髮族健身俱樂部，也歡迎社區、機構有符合條者來申請建置。