台海局勢日益嚴峻，加上春節即將到來，空軍台東志航基地今天進行防空演練，將35快砲等防護火砲陣地拉至台東太平溪出海口處，並貼出「重大演訓禁止進入」公告，引起民眾圍觀。軍事迷表示，除了是強春節戰備的例行性演訓外，也因應未來全新的66架F-16V戰機將部署在志航基地。

空軍志航基地防砲單位18日在台東市太平溪出海口集結，並布置包括35快砲在內等火砲，同時配合天兵雷達演練，模擬有敵軍飛彈和戰機對東海岸和台東志航基地發動攻擊，軍方並在演訓場域外圍貼出「重大演訓禁止進入」的公告，反而引起民眾好奇圍觀，但是在軍方人員嚴密戒備下，民眾無法接近，僅能在周邊觀望。軍方人員僅表示，這是因應春節加強戰備的例行性演練。

軍事迷表示，空軍防砲單位最近加強防護演練除了即將到來的春節戰備外，主要還有因應我國以「鳳翔專案」向美國採購的66架F-16V戰機，將於2026年完成全部交機作業，並部署在空軍台東志航基地，國防部也將於志航基地新建機庫、棚廠等相關設施。