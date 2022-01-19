爭議網紅「FBI帥哥」鄧佳華話題不斷，日前他挑戰當「AV男優」終於圓夢，拍了A片《華根初上》後，現在居然傳出還可能又有「第二集」！導演圤智雨替鄧佳華進軍AV界的「處女秀」執導，他今(19)日透露了關於鄧佳華第二部AV的動向，聲明自己「沒有要執導，拒導」，包括媒體公關與編劇都不會接任。

圤智雨今(19)日在臉書透露：「因為很多人在敲碗，所以我現在公開答案。鄧佳華的第二部作品目前我是沒有要執導的，拒導，包括媒體公關與編劇都不會接任。」雖然斬釘截鐵地否認要執導，但也說明鄧佳華的第二部AV作品確實可能在醞釀之中。

圤智雨解釋：「我個人接下來的下個案子目前是與新片商合作，因為我不屬於任何片商，所以我本身是可以接各種案子的，我下週會公開新片商是哪家，及會有怎樣合作的資訊。」雖然圤智雨表態拒絕替鄧佳華執導第二部作品，但似乎也間接透露了他第二部作品目前正在籌備中。

而其實鄧佳華第一次上陣就表現不俗，連女優都給了他不錯的評價。泌尿專科醫師蘇信豪也分析表示，大多數男性進入到射精的時間為3~7分鐘時，可足夠滿足女方需要，加上旁邊大陣仗（攝影團隊、記者），以「沒經驗處男」來說，「第一次」還能撐到了4分27秒、「第二次」則是6分47秒，力讚鄧佳華「算很成功的AV男優」。