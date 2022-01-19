Omicron疫情再掀起一波全球感染高潮，所幸重症率低，舒緩市場擔憂，且美國聯準會（Fed）將加速升息與縮表，根據1月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人看好全球經濟改善，淨加碼股票比率上升至55％，現金配置比重則降至5％，在經濟重啟契機下，資金轉進銀行、工業及商品等循環股，淨加碼銀行股達41％、創2017年10月以來最高，淨加碼商品股更創紀錄來最高的31％。

調查指出，71％經理人預期高於趨勢的經濟成長與通膨，但樂觀看待物價將回穩，48％預期通膨將放緩、比率為2019年2月以來最高，56％認為通膨為暫時，對Fed升息的預期更積極，預期首次升息時間提前至2022年4月，並預期全將升息3次。

科技股反應Fed積極升息預期而承壓，淨加碼比率降至1％，為2008年12月以來最低，反觀受惠循環性題材，轉向擁抱歐洲市場，淨加碼歐元區股票比率達35％。另50％認為價值股表現將優於成長股，為2021年4月以來最高水平，45％看好高股利股的表現，為2020年3月以來最高。

最大尾端風險及最擁擠交易方面，央行積極升息與通膨風險，持續位居前兩大，比率分別為44％及21％，做多科技仍是經理人認為最擁擠交易，放空美國公債及陸股上升至最擁擠交易的第二及第三名。大陸展望方面有22％看好經濟將改善，月增7個百分點。

富蘭克林證券投顧認為，為遏止通膨根深蒂固，今年來Fed持續展現鷹派立場，牽動投資人敏感神經，市場積極預期今年升息次數可能多達4次，甚至出現3月可能一口氣升息2碼（0.5個百分點）的揣測，聯準會提前採取行動也為後續緊縮速度保留彈性。

歷史經驗顯示，Fed首次升息前後美國股市橫盤震盪機會高，升息也將壓抑股市本益比，但隨投資人接受政策轉變，基本面行情將支撐股市多頭續航，面臨短線市場持續消化Fed政策調整預期、靜待企業財報提供未來指引之際，美股可能維持高檔震盪，類股及區域輪動速度加快。