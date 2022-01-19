農曆春節將屆，台中市天津年貨大街今年以「2022天津商圈年貨大街-服服昇豐過好年」為主題，19日熱鬧登場，市長盧秀燕當場抽出純黃金「小金虎」獎項，陳姓幸運女得主開心領獎並與市長合照；盧秀燕說，天津商圈年貨大街是指標性大場，今年的獎品跟優惠非常優厚，台中疫情雖平穩，仍呼籲民眾做好防疫工作、安心選購。

盧秀燕說，天津商圈是台中市知名的商圈，感謝天津路服飾商圈管理委員會及主委吳永芳的努力，這次年貨大街，提出非常優厚的獎品跟優惠，除有各種打折優惠的項目，另管委會也提出40萬元的獎金或獎品，只要來消費就有機會得獎。

天津商圈管理委員會主委吳永芳表示，1月23日將舉行天津年貨大街歲末慶典，發放888個新春「萬得虎紅包」。此外，年貨大街期間至商圈會員店家消費滿300元還可獲得摸彩券，摸彩品有GOGORO-viva 1台、iPhone 13手機2支、商圈5000元購衣券3名及1000元購衣券168名，總價值達40萬元，年貨大街摸彩箱封箱時間為1月30日中午12時，並於當日下午3時抽出獎項。