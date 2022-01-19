由嘉義縣政府勞工暨青年發展處主導推動的「嘉義縣青年孵化讚」一站式服務平台，今舉辦尚青ㄟ抵「嘉」成果展。（呂妍庭攝）

由嘉義縣政府勞工暨青年發展處主導推動的「嘉義縣青年孵化讚」一站式服務平台，今舉辦尚青ㄟ抵「嘉」成果展。（呂妍庭攝）

今尚青ㄟ抵「嘉」成果展，除以論壇方式邀請產官學界一同聊聊嘉義縣的創業生態，也展出9組在地青年團隊創業心路歷程和未來規畫。（呂妍庭攝）

「大林好」透過文字與影像紀錄，帶大家發現小鎮的好。（呂妍庭攝）

為建立更完善青年返鄉扶植系統，嘉義縣政府打造「嘉義縣青年孵化讚」一站式服務平台，透過專業團隊和資源整合，陪伴、輔導青年穩定走在創業路，同時搭起青年創業者與政府間的溝通橋梁，讓打拚青年們不再孤軍奮戰。

由嘉義縣政府勞工暨青年發展處主導推動的「嘉義縣青年孵化讚」一站式服務平台，今舉辦「尚青ㄟ抵『嘉』成果展」，除以論壇方式邀請產官學界一同聊聊嘉義縣的創業生態，也展出9組在地青年團隊創業心路歷程和未來規畫。

勞青處長陳奕翰表示，「嘉義縣青年孵化讚」平台克服地域限制，以年輕人最熟悉的方式提供線上服務，讓山、海、平原的青年們可以即時掌握創業資訊，尤其團隊主動出擊，發掘出許多在地發展中或準備要返鄉的青年，加以協助解決創業時遇到各種困難，同時透過與中華創業育成協會的合作，讓返鄉及留鄉青年有後盾，甚至是一起成長的夥伴。

嘉易創創育中心執行長黃振瑋說，青年孵化讚最大價值就是協助創業者找到正確方向，把基底打得對、打得穩，有需要青創貸款時再協助引進，就是希望青年創業者不要因方向不明確或太空泛而下了冤枉路。

縣長翁章梁則期許，透過青年孵化讚平台，讓更多青年創業者獲得輔導與陪伴，創業過程中減少失敗的機會，持續往成功方向邁進！

今9組青年創業展示團隊分別為Lily老師X體適能世界、CoYe、宏展農場、互蕙好食、吳家蜂場、大林好、農泉畜產有限公司、「好日作」陶。花藝、手作、鈴蘭碗粿，青年朋友們各自展現創業成果，實踐在「嘉」創業的可行性，也為「嘉」鄉譜出更多豐富色彩。