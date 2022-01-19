年假大魚大肉，雲林縣水林鄉合作農場促銷地瓜產品幫助消化。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉地瓜種植面積達上千公頃，產量占全台十分之一，水林鄉「保證責任雲林縣瓊埔合作農場」年假前促銷地瓜，包括冰烤地瓜、地瓜濃湯等，農民表示年假大魚大肉，多吃地瓜可幫助消化，今年地瓜品質佳，是最佳的健康食品。

水林鄉近年來推廣安全用藥的無毒地瓜，地瓜加工業者蘇嘉益因此在水林鄉成立「保證責任雲林縣瓊埔合作農場」，取得無毒認證，並與農民契作成立自有品牌「阿甘薯叔」，今年更通過GGAP國際認證，將水林地瓜推向國際市場。

蘇嘉益表示，地瓜是強身健體的超級美食，其維他命E含量是糙米的2倍，同時也含有人體不可缺少的鉀，以及各種維他命、胡蘿蔔素，豐富的不可溶性纖維，能在腸中吸收水份增加糞便體積，滑腸通便、健胃益氣，是最佳的健康食品。

針對現代人的即食習慣，蘇嘉益推出各種地瓜加工品，冰烤地瓜選用較小地瓜，烤熟後冷凍，解凍即可連皮一起食用，非常方便，吃起來綿密香甜有如冰淇淋，是最受歡迎的地瓜產品。另有地瓜濃湯、地瓜拿鐵、地瓜營養棒、地瓜脆片等，最適合年節大魚大肉後幫助消化。

蘇嘉益說，水林鄉公所與農會每年都會舉辦地瓜節，提供地瓜車輪餅、地瓜蛋糕等地瓜料理供民眾品嘗，藉此鼓勵大家多吃地瓜，同時增加其附加價值。

地瓜農指出，每年國曆1至2月是地瓜最當季的時候，今年地瓜品質佳，每台斤約25元，可說是價廉物美，水林種植的地瓜以台農57號為主，由於品質優異，產地還有優惠價，吸引許多遊客農曆年前特地來水林大量採購。