大陸澎湃新聞19日報導，據「兵團發布」微信公眾號消息，新疆生產建設兵團黨史學習教育總結會議18日召開。新疆自治區黨委副書記、兵團黨委書記、政委李邑飛出席並講話。新疆維吾爾自治區副主席、兵團黨委副書記、司令員薛斌主持會議，並傳達習近平總書記重要指示和黨史學習教育總結會議精神。

上述官方消息顯示，薛斌已經擔任新疆生產建設兵團司令員，此前擔任這一職務的是彭家瑞。

出席會議還有黨史學習教育中央第十指導組副組長沈傳寶和指導組成員，兵團領導孔星隆、李新明、張文全、劉見明、姚新民、張勇、李萍、魯旭平、李冀東、鍾波。

公開簡歷顯示，薛斌，男，漢族，1966年4月生，陝西吳堡人，1987年7月參加工作，1998年7月入黨，大學。他曾任新疆維吾爾自治區建設廳城市規畫處副處長、處長，吐魯番地區行署黨組成員、專員助理，吐魯番地委委員、祕書長，巴州黨委常委、庫尉黨委書記、庫爾勒市委書記，烏魯木齊市委副書記、常務副市長，塔城地委書記等職。

2021年9月，薛斌升任新疆維吾爾自治區副主席，2022年1月以兵團黨委副書記身分亮相。

百度百科介紹，「新疆生產建設兵團」承擔屯墾戍邊職責，實行黨政軍企高度統一的特殊管理體制，在所轄墾區內，依法自行管理內部行政、司法事務，是在大陸國家實行計畫單列的特殊省部級組織，受中央政府和新疆維吾爾自治區雙重領導；所屬師、團場及企事業單位分布於新疆各行政區內，主要由兵團自上而下，實行統一領導和垂直管理。

兵團各級設有中國共產黨組織，領導兵團各項事業。兵團是「準軍事實體」，設有軍事機關和武裝機構，沿用兵團、師、團、連等軍隊建制和司令員、師長、團長、連長等職稱，是以民兵為主的武裝力量。