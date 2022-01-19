近年來受到新冠肺炎疫情影響，百貨業首當其衝，面對接續春節檔期，屏東業者摩拳擦掌，紛紛祭出優惠；環球屏東店推出總價百萬元福袋500個，屏東太平洋百貨則推出300個福袋，邀請民眾一起到場試手氣。

環球屏東店專案經理陳柏安指出，去年雖然受到疫情影響，但全店業績逆勢成長5％，除了受惠民眾無法出國，使得家電、服飾等專櫃客單價提高，提袋率也明顯增加；加上政府5倍券催生買氣，也為全店帶來一波消費力道。

另外，搭上屏東縣政府在周邊舉辦包括聖誕節及燈節活動，店家祭出優惠方案，將人潮導入店內，也獲得不少提袋率。

農曆春節檔期為百貨業兵家必爭之地，今年預計年節整體業績要成長10％，因此首推「跨界福袋」，陳柏安表示，過去買福袋全憑手氣，有時候不一定會收到滿意商品，今年以跨品牌、主題性為主軸，共分為科技、旅遊及美食類，總計500個福袋，總價值超過100萬元。

還有加碼抽健康家電大獎，最高可獲價值4萬9800元的按摩椅，還有洗衣機、電子鍋、空氣淨化器等電器用品。

太平洋百貨屏東店同樣祭出優惠，大年初一新春福袋共發行300個福袋，只要現金1000元，就有機會獲得3萬元百貨禮券，總價值超過120萬元。

公關鍾沛樺表示，近來受疫情影響，民眾暫時無法出國旅行，於是走出戶外瘋露營成了顯學，因此今年福袋內容結合時下戶外活動，有多項露營必備商品；除此之外，許多人疫情期間在家練就一身料理好功夫，福袋中亦有多項居家生活電器商品。