香港一間寵物店的一名女店員及一名女顧客日前確診感染Delta定毒，且多隻倉鼠也驗出帶病毒，港府決定人道處理（撲殺）全港約二千隻倉鼠和小動物。今早（19日），有大約20多名香港民眾響應香港漁護署呼籲，將近期購買的倉鼠帶到沙田的新界南動物管理中心，而當中不少是家長，負責將小朋友的寵物送上檢測及人道處理。有家長表示非常掙扎，女兒知道倉鼠離開家後再也不會回來，早上將糧食放到「倉倉」身旁，寫上字條「我愛倉倉，我愛你」當作最後告別，母親表示，看了都非常難過。

港府在銅鑼灣寵物店「Little Boss」店內11個倉鼠樣本，以及寵物店位於大埔的貨倉抽取的部份環境樣本，都對病毒初步呈陽性反應，香港漁護署決定人道處理（撲殺）全香港約二千隻倉鼠和小動物。即日起，所有可售賣倉鼠的34間寵物店暫停營業，其倉鼠亦須做病毒測試及作人道處理。

據香港01報導，今早陸續有香港民眾將近日購買的倉鼠送走，部份人擔心得戴著手套，不敢直接觸碰。當中不少為家長，絕大部份家長表示，對有關決定感到非常無奈。

香港一名侯先生本月8日買倉鼠「布甸」送給兒子作生日禮物，今將「布甸」送香港漁護署前，兒子在家中搶鼠籠且大哭，非常不捨，他安慰兒子疫情過後再買倉鼠給他，「但兒子跟他說倉鼠也是一條生命，再買過也不是原本這一隻，為什麼要這樣對他？」

另一名葉女士將上星期日與女兒購買的倉鼠「倉倉」交到香港漁護處，她説，昨日有多次掙扎是否需要將倉鼠交還，但在網上發現「倉倉」與出事的倉鼠屬於同一批次及同一個貨倉飼養，擔心受到感染，今日早上進行檢測之後，無奈將牠送走。女兒知道倉鼠離開以後再也不會回來，早上將糧食放到「倉倉」身旁，寫上字條「我愛倉倉，我愛你」作最後告別，葉太太坦言，「越看就越不捨，很難過」。她認為，港府需要吸取教訓，確實這一批次的倉鼠之後，應該為他們進行抽查，而並非將其全部殺絕。