民進黨今日舉行選對會工作小組第一次正式會議。民進黨中常委何志偉今日表示，會中已有共識，中執會將於3月2日通過直轄市及縣市議員提名，4月6日至5月31日進行民調。

何志偉指出，因為近日疫情因素影響，因此民進黨的選舉作業期程，延至農曆春節後才會啟動。

何志偉說，會議中針對全國各直轄市、縣市議員的各地提名名額、時程進行討論，並達成共識，預計中執會在3月2日通過直轄市、縣市議員提名名額，3月21日至25日領表登記，3月30日資格審查，4月6日至5月31日進行全民調。