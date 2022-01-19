知名作家司馬中原喪偶多年，因身旁有熟女陪伴，司馬中原的兒子吳融賁擔心家產遭奪，委託宋姓、林姓2名男子幫忙處理，但事後卻控告宋、林2人涉嫌恐嚇他支付處理費，還偷走父親老家的60萬古代文物、文獻，台北地檢署認為恐嚇、竊盜罪嫌不足，19日不起訴宋、林2人。

本名吳延枚的司馬中原，現年88歲，因過去常在電視、廣播說鬼故事，被稱為「鬼王」。

2020年10月，司馬中原次子吳融賁指控，宋姓、林姓2男涉嫌闖進父親北市吳興街的老家，偷走價值約60萬元的古代文物、文獻盜賣，另控告2人2019年恐嚇他支付150萬元，否則要對他父親不利。

宋、林2人供稱，因吳融賁懷疑司馬中原多年前喪偶後，與陳姓女秘書過從甚密，吳融賁懷疑陳女是弟弟吳融昊找來接近父親謀取遺產，找他們協助趕走陳女。

檢察官認為，吳融賁的確曾委託2人處理父親的桃色糾紛，沒有證據可證明2人事後追討相關費用時，曾出言恐嚇，且吳融賁指他2019年遭恐嚇，卻直到2020年才提告；另吳融賁已委託清運公司全權處理司馬中原舊宅雜物，2人花錢去買了再上網變價，不構成竊盜罪，今將2人不起訴。