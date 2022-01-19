范少勳今出席「青少年就業力培訓暨教育助學計畫」活動，宣導幫助失學失業的逆風少年，活動期間分享自己超喜歡小孩，像他的姊姊有1個女兒，他沒事就會主動報名要帶小孩，還自己買了兒童汽車座椅、送上恐龍圖案的衣服給小姪女，被問是否也想生1個？他說自己首要目標是先買房子，達成目標後才會想小孩的事，未來生男或生女都好。

范少勳對於家庭較弱勢的小朋友也相當有感，他之前徒步環島，就有遇過類似背景的小朋友，再之前錄實境節目《阮三个》到偏鄉跟小朋友互動，他說弱勢環境長大的小孩比較沒自信，要幫他們建立信心，讓他們相信自己可以做到，他以前也經歷過沒自信的時候，如何好起來？他說：「一方面靠家人、一方面學專業技能。」

另年節將至，范少勳今年年假只有3天可休，因為去年帶媽媽去農禪寺，媽媽非常喜歡敲鐘儀式，今年也會抽空帶她去。年後開工，他又有很多新戲要忙，其中特別的是他的舞台劇初體驗，將演出舞台劇版《魔法阿媽》。