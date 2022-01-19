國內房市近2年利多齊聚，高雄在去年因台積電設廠利多，高雄甚至出現去年「第四季一波漲到底的攻勢」，不過，面對政府「5項打炒房和升息」這2隻灰犀牛和「建照爆量和少子化效應」這隻黑天鵝，今年房市將呈「價緩漲、量微跌」的格局，今年下半年開始，恐將有變盤疑慮，建商要做好產品定位和拿捏推案時機。

富住通商用不動產與國立屏東大學、高雄市不動產估價師公會，19日共同舉辦「2022商用不動產市場研究發表會」，富住通董事長莊明昇、國立屏東大學不動產經營學系主任張桂鳳、屏東大學不動產經營學系副教授楊宗憲、高雄市不動產估價師公會理事長鄭清中、清景麟地產總經理施棟瀝、日勝生活科技集團總經理劉垚凱等專官學專家與會。

屏東大學不動產經營學系主任張桂鳳表示，今年的研討會邀請來自台北的日勝生活科技集集團，共襄盛舉，此一研討會不再是區域性質，「已是全國性的」。

高雄市不動產估價師公會理事長鄭清中指出，南台灣房產過去很少發聲，富住通攜手產官學界，共同發表研究，此次研討會剛好碰上高雄房地產市場，在去年終於揚吐氣，但，房地產市場反應產業利多而上漲，對高雄產業和房市來說，「不叫補漲，而是補償」，由於產業和房市的共榮，2022年房價上漲可期。

屏東大學不動產經營學系副教授楊宗憲以「台灣住宅市場的趨勢與變化」為題，發表專題演講時指出，他去年的研討會即預測，2021房市先蹲後跳，沒想到，高雄去年因有台積電設廠利多，「第四季還出現一波到底的張勢」，價量齊揚。

不過，楊宗憲也提醒，面對政府「5項打炒房和升息」這2隻灰犀牛和「建照爆量和少子化效應」這隻黑天鵝，今年房市將呈「價緩漲、量微跌」的格局，今年下半年開始，恐將有變盤疑慮，建商要做好產品定位和拿捏推案時機。

他說，建商因看好後市，去年總共申請48萬戶的建照，比過去多近一倍，台南和高雄熱度更勝中北部，動能充足，從供給面來看，理論上，今年應該還有很好的發揮空間，但，從需求面來看，全國新增家戶數減少，新屋的投資和換屋需求的量，能否繼續，則要再觀察。

楊宗憲表示，國內買賣移轉棟數最低曾到24.5萬戶，去年全年約34.8萬戶，從各種數據來看，今年交易量會增加，但增量不會那麼多，大約只會達到36萬戶。

他說，在少子化和剛性需求減少的過程中，市場也將產生結構變化，換戶需求會越來越多。