面對通膨、升息利空，投顧業者建議以產業多元布局的美國平衡型基金為核心，提高投資組合防禦力，兼顧收益及類股輪動機會，股票採分批進場或大額定期定額策略介入，看好具備長線數位轉型趨勢商機的科技產業，抗通膨及受惠全球減碳政策發展的基礎建設產業，及內需和創新成長為導向的新興亞洲小型股基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，預期2022年全球經濟仍將以高於均值的速度增長，疫苗與政策進展將影響各國家與區域的發展分歧，雖然通膨不確定性升高、政策隨著復甦步調調整，預期整體立場仍偏寬鬆，持續支持經濟。面對通膨與升息環境，成長、通膨、利率與評價面為四大評估指標，現階段可採三大投資策略。

一是高股利策略，尋求配發高股利且股利有機會持續增加的公司；二是混合型資產，即兼具債券與股票資產特性的標的，例如可轉換證券、特別股與股權連結商品等；三是債券審慎挑選短存續期的高收益債，同時保有現金與短天期公債部位，以發揮投資組合資產分散與防禦功能。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，利率上升表明經濟環境的改善，企業對前景看法樂觀，資本支出、投資將上升，科技業有數位化轉型的結構趨勢支持，企業隨經濟狀況好轉，料將提高科技投資，尋求改善其科技基礎設施和生態系統，在全球市場中維持競爭力，科技支出前景可望維持強勁。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，面臨經濟成長放緩及高通膨環境，基礎建設產業不僅防禦，且防禦中更帶有成長利基，觸媒，包括低碳經濟轉型趨勢帶動更多基建投資、美國基礎建設法案將加速電力傳輸網路發展，基礎建設股票評價面具吸引力，後市還有表現空間。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾分析，大陸官方戰略目標在適應新政策監管框架，新的一年寬鬆貨幣政策，可望強化股市與整體新興股市的投資機會，預期高品質陸企將在整個市場週期中實現成長，特別是受惠政策利多企業的投資機會。新興市場不論硬體、軟體、服務或平台均飽藏機會，可在這些細分的市場中，挖掘到多元發展且體質強健的公司。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗強調，石油需求已回到疫情前水準，全球經濟重啟更提供油價支撐，結構性因素導致石油投資減少，將引發未來供給短缺，使油價具續漲空間，進一步改善波灣債市基本面，基金目前維持高現金水位，建議風險性資產拉回或有新債券發行時進場投資，看好高殖利率公司債及新興主權債，投資價值高於投資級企業債。