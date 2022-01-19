七海寓所大廳為經國先生接待外賓和政府官員處，別具歷史意義。（蔣經國國際學術交流基金會提供）

作為台灣的民主推手，帶領台灣歷經多次重大經濟轉型，前總統蔣經國對台灣的建設至今仍多受推崇，他曾居住了19年之久的「七海寓所」，自2006年被設定為市定古蹟，並於2014年由蔣經國國際學術交流基金會及中華信望愛基金會共同申請OT暨BOT案，「經國七海文化園區」將於23日起正式對外開放。

「經國七海文化園區」除了包括經國先生的七海寓所古蹟，亦有新興的遊客中心及蔣經國總統圖書館。終於對外開放的七海寓所，室內陳設、裝潢仍保留經國先生及蔣方良女士生前樣貌，蔣經國國際學術交流基金會主任秘書宋翠英就指出：「內部很多物件都看得出很陳舊，經國先生搬進寓所前就強調不住新房子、不住別人送的房子，家居物件有破損就請同仁修繕而不買新的」。

七海寓所的大廳，是經國先生最常接見來客的地方，包括新加坡前總理李光耀等國際友人也時而進入寓所拜訪，大廳內有著蔣宋美齡女士的畫作、蔣中正贈方良女士竹日題字「緊良慈孝」的石刻，以及韓國總理丁一權所贈的刺繡屏風；餐廳則分成小圓桌及大型長桌，宋翠英指出：「平日經國先生和方良女士在圓桌吃飯，只在家族聚會時使用大長桌用餐」此外，餐廳櫥櫃裡的伏特加酒瓶與小酒杯，可看出在俄羅斯相遇相戀的兩人，品酒是他們少數的生活調劑。

寓所2樓的起居室，則可見大量的照片，宋翠英表示，經國先生辭世後，方良女士經常在此看看照片、有時放著錄影帶看看經國先生元旦致詞的身影，「經國先生與方良女士感情很好，若工作在外不能回家，經國先生一定在晚上打電話回家，方良女士才會放心去休息」宋翠英說。

「經國七海文化園區」內新建的「蔣經國總統圖書館」是兼具博物館與檔案館功能的數位圖書館，以服務全球漢學研究社群為宗旨，為專業圖書館，因此僅向會員開放，以近現代史及漢學研究為主要入會資格。圖書館附設的陳列廳，分別以「台灣現代化的推手」及「歲月沉思錄」為主題，從經國先生的生平事蹟、家庭生活、照片等呈現他的不同面向，包括首次在國內展示的蔣經國日記，宋翠英指出，目前展示均為史丹福大學胡佛研究所已公開部分，未來也會隨著公開檔案而更新。

目前「經國七海文化園區」採線上預約制，每日開放400人由志工導覽參觀，遊客中心另附設禮品區與餐廳，Wave-波餐廳提供輕食與飲料，由經國先生命名的「松柏長青茶」亦可在此品用得到。