金塊「第二度」賣出身高218公分的替補前鋒波爾波爾（Bol Bol），美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）19日報導，這次是塞爾提克、馬刺都加入的三方交易，波爾波爾將會加盟塞爾提克。

波爾波爾幾天前被談好要賣給活塞，交換後衛麥古魯德（Rodney McGruder）和1支今年次輪選秀籤，但是他未通過體檢，他的腳傷正要開刀預期缺陣8至12周。

金塊仍想要賣波爾波爾，這次多送出一名受傷的後衛多西爾（P.J. Dozier）給塞爾提克，再以1支次輪籤換取馬刺後衛福布斯（Bryn Forbes）。同時塞爾提克把前鋒海南戈梅茲（Juancho Hernangomez）送往馬刺。

金塊得到：福布斯，場均9.1分、1.6籃板、1助攻，三分球命中率42%。

馬刺得到：海南戈梅茲，場均1.1分、1.4籃板，投籃命中率19%。

馬刺得到：2028年1支次輪選秀籤。

塞爾提克得到：波爾波爾，場均2.4分、1.4籃板，投籃命中率56%。

塞爾提克得到：多西爾，場均5.4分、3.5籃板、1.6助攻，投籃命中率36%。

福布斯是去年公鹿總冠軍成員，主要從板凳提供三分外線火力，他先前就是馬刺球員，季外從公鹿回鍋馬刺，本季又被賣出。海南戈梅茲原先是金塊球員，後來被賣到灰狼、塞爾提克，在灰狼表現不錯，但本季幾乎沒上場機會。多西爾目前受傷可能本季報銷。