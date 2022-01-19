針對近來本土疫情再度升溫，中華電信19日宣布，自1月20日起，將擴大強化分艙分流及居家辦公機制至苗栗、新竹、桃園、雙北、基隆及宜蘭地區之單位及員工，期程跨越農曆年至2月13日。年後分流回辦公室上班之措施是否擴及全區，將視近期疫情發展及防疫指揮中心之規定進行滾動式管理。

中華電信表示，該公司針對防疫訂有相關緊急應變計畫，成立防疫應變組織，並支援政府防疫及執行公司內部抗疫。自2021年四月國內本土首度爆發社區疫情後，即已啟動分艙分流及居家辦公機制，並遵照中央流行疫情指揮中心之規定與疫情等級，進行滾動式精進。公司防疫措施包括備足防疫物資，徹底執行進入辦公園區所有人員配戴口罩、體溫量測、手部酒精消毒、遠距會議及加強環境清消等防疫措施。

其後國內疫情稍緩，但考量公司為國家關鍵基礎設施主要執行單位，包括網路維運中心等相關設施維護單位，仍持續分艙異地辦公至今。

此外，為保護同仁及客戶安全，中華電信亦充分提供防疫裝備與物資予工作上需「接觸不特定人士」之同仁，並要求同仁確實做好相關個人防護措施。各地查修作業及門市服務，皆嚴格落實量體溫、戴口罩、實聯制等防疫措施，同時定期清消環境，鼓勵同仁盡速完整接種COVID-19疫苗，每次接種核給至少半天有給公假，以確保員工、客戶及往來廠商之安全。

中華電信表示，該公司服務中心遍布全台，會持續提供消費者即時、便利、優質與安全的服務，公司營運亦兼顧防疫及永續，請消費者、員工與往來廠商安心。