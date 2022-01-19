IC設計廠凌陽（2401）19日召開重大訊息記者會宣布，旗下子公司凌陽電通因公司自有3G矽智財（IP），在4G、5G逐步全面普及化情況下，3G市場價值已經明顯減少，凌陽電通已無存在價值，且凌陽已經在每月財報中逐步認列投資損益，因此對於凌陽財報及股東權益無重大影響。

據了解，凌陽電通在2006年成立，最高峰期間共有約500名員工，主要開發多媒體手持裝置、數位相機、數位攝影機及MP3／MP4等終端產品所需晶片，另外亦握有3G矽智財，在目前無線通訊已經跨入5G世代情況下，3G使用戶已經大幅減少。

且凌陽早在2007年就陸續將凌陽電通旗下產品線挪移至集團其他子公司，2011年凌陽電通就沒有出貨帶來的營收，僅剩下少許矽智財授權金。凌陽表示，子公司電通科技股份有限公司已無實質營運活動，依公司法第315條規定，擬申請解散清算，由於凌陽已經每月認列凌陽電通投資損益，因此清算對凌陽財報、股東權益無重大影響。