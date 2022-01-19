大陸去年9月20日停止台灣鳳梨釋迦以及蓮霧進口，使得有9成靠外銷此類農產品到大陸的農民陷困境。外傳政院要求國營事業認購農產品，連石斑魚也在其中。對此，粉專「農藝女孩看世界」表示，農政單位雖然會發文給各大事業體，但完全就是讓消費者自由訂購，且國人團結購買自己的農產品，到底有哪裡不對。結果此番言論被禾餘麥酒創辦人陳相全酸是「塔綠班」，引發議論。事件發酵後，陳相全今下午在臉書發文致歉並表示「很難過，也很懊悔，也為我一時衝動的行為感到十分內疚」。

「農藝女孩看世界」在臉書發文指出，農產品過剩主因是大陸違反WTO協議，無端抵制我國農產品所造成的後果，澳洲跟立陶宛都有遇到一樣的事情，「我們台灣人自己把原本要銷中的釋迦跟石斑魚買來吃，有什麼不對嗎？」

她認為，農政單位促銷農產品是他們的職責所在，幫助農民也是他們應該的工作，發文促銷農產品，這樣的做法每個產季都會做，不管是香蕉、高麗菜、或是任何品項需要行銷，農政單位都會發文給各大企業詢問團購意願，國營事業也在其中，大家有需要就自己填一下訂購單，自由的依照心意相挺一下農民，也有優質的產地直送農產品可以吃，有些品規甚至團購才訂得到，其他通路還不一定買得到欸。

「農藝女孩看世界」表示，這類的農產品銷售，雖然會發文給各大事業體，但完全就是讓消費者自由訂購，並不會把銷售業績列入公職考核中，倘若要把農政單位協助銷售農產品的數量當成業績考核，也不過是更加嚴格的要求農業公職要跟私人企業一樣的KPI，這不就等於公務體系更升級了嗎？但其實沒有這樣做好嗎？疫情之下，國人團結購買自己的農產品，維護農民的生計，到底又有哪裡不對了？

對此禾餘麥酒創辦人陳相全在貼文下方留言，「您應該就是塔綠斑（班）吧。知道了，果然綠色就是愛國的顏色。」

針對陳相全的留言，「農藝女孩看世界」截圖發文，「一樣是台大農藝系出來創的品牌，我們一直也都很挺禾餘麥酒，講到本土雜糧啤酒，我們第一個都推薦朋友買禾餘，可以請禾餘麥酒的公關解釋一下，為什麼我們幫農民發聲幫忙推廣農產品，也要被罵塔綠斑（班）？難道啤酒也有分顏色嗎？所以禾餘麥酒不做塔綠斑（班）的生意嗎？」

2人隔空交火引發外界討論，不少人湧入禾餘麥酒的Google評論留言並留下一星負評「台灣人不幫台灣人是哪裡有問題」、「喝你家酒的好像都是你員工所謂的塔綠班居多欸」、「商家行銷形象很糟糕」、「為什麼羞辱台灣小農？品牌故事只是品牌故事？太令人遺憾了，以後不買了」。

對此，禾餘麥酒創辦人陳相全今天中午發文道歉。他表示長期以來自己就是一個農業酸民，他在學校的所學及創業後的實踐，讓他認知到單純由政府採購解決農產品過剩問題，對台灣農業的健全發展其實沒有幫助。這也是會自己投入雜糧復耕，開始創業的重要原因。「很遺憾，過去數十年的政府，無分黨派，大都採這種做法。而這次處理釋迦問題的方式，我也並不認同。」這是昨天當下他回文的心境。

陳相全承認，自己情緒性發言絕對錯誤。「我要再次向農藝女孩以及許多曾經關心我們的朋友及夥伴表達歉意。真的很抱歉。」「在台灣農業這條上，應當是沒有黨派之分的。我昨天的言行所造成的撕裂，與我們希望大家一起為台灣農業努力的心意是完全相悖的，我很難過，也很懊悔，也為我一時衝動的行為感到十分內疚。未來，我會深自檢討，不再有類似的錯誤發言。」最後，他再次向農藝女孩、向大家道歉，「對不起，我真的錯了」。