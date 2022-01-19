「店家再衛生也敵不過噁心客人」1名憤怒網友陳述在小吃攤遇到離譜客人，該客人是名老人，進到餐廳後不斷嫌棄豆腐很硬，之後老闆送上新的一盤，他用筷子猛戳豆腐後向老闆說不用補了，直接不算錢就好，讓網友當場氣炸，因為對方根本已經把原本的豆腐吃完，之後還直接將錢丟桌上揚長而去。

該網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前在小吃餐廳發現1名老人進門後就大聲嫌棄「今天的豆腐怎麼那麼硬」，原PO傻眼稱第1次有人說豆腐硬，之後餐廳老闆好意再補送1份豆腐，原PO卻親眼見到該老人「用筷子測試一下豆腐硬度」，接著轉頭再對老闆說了令人傻眼的話。

該客人是名老人，進到餐廳後不斷嫌棄豆腐很硬，之後老闆送上新的一盤，他用筷子猛戳豆腐後向老闆說不用補了，直接不算錢就好。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該老人對老闆說不用補了，他原本點的豆腐不要算錢就好，原PO聽到這頓時傻眼，因為該老人已經將原本的豆腐快吃完，之後又狂戳新的豆腐，最後才說想退費，並將零錢直接放桌上揚長而去，原PO事後發文怒嗆「連個基本禮貌都沒有？還是覺得自己拗了1塊豆腐不好意思結帳？」

原PO說「忽然覺得在外面吃東西，店家再衛生也敵不過噁心的客人」；其他網友則留言說，「我想老闆應該也不會把那塊豆腐再拿出來賣」、「不是老人變壞了，而是壞人變老了」、「是壞人變老了，不是老人都如此好嗎」、「這是去年的，所以有點硬，您就將就點吧」、「花錢是大爺的態度」。