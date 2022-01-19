大專校院女壘聯賽台中登場。（台中市政府提供）

「110學年度大專校院女子壘球聯賽」第二循環賽，從17日至22日在台中萬壽棒球場登場，由國立台灣師範大學、國立暨南國際大學、樹德科技大學、國立台灣體育運動大學、台北市立大學及國立高雄師範大學6校球隊參賽，市府運動局長李昱叡表示，運動局將持續支持提供女壘賽事舞台，鼓勵選手們以球會友爭取佳績。

李昱叡指出，「大專校院女子壘球聯賽」去年首次以聯賽方式辦理，預賽採雙循環賽制，依循環賽積分取前4強球隊晉級決賽，今年吸引全台6支大專院校勁旅共151人熱烈參與，截至第一循環結束，暨南大學排名第一、國立台灣體育運動大學緊追其後，各隊發揮熱血女力爭取3月26日決賽門票，賽事精彩刺激。

李昱叡強調，市府長期深耕女壘運動，每年除支持主辦單位辦理「大專校院女子壘球聯賽」，去年與中華民國高級中等學校體育總會辦理「中小學女子壘球聯賽」，扎根基層女壘選手實力；也連年支持中華民國壘球協會辦理「企業女子壘球聯賽」、「理事長盃全國壘球錦標賽」、「協會盃全國壘球錦標賽」，發展在地女壘特色隊伍，活絡台中女壘運動風氣。

因應新冠肺炎疫情，活動配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，落實出入口健康管理、賽事人員實聯制登記、全程佩戴口罩、公共空間消毒及醫療支援等措施，相關比賽資訊請至中華民國大專院校體育總會網站查詢。