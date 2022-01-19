證交所今（19）日公布去（110）年12月全體證券商稅後淨利71.95億元，月減26.57億元、減幅26.97％，累計全年稅後淨利1054.27億元，較109年全年成長469.71億元、增幅達80.35％。
證交所指出，12月大盤總成交值約6.527兆元，較11月減少17.82％，使證券商經紀手續費收入較11月減少；12月自營出售證券利益及證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利較11月衰退6.93億元、減幅21.43％。
另外，12月承銷售證券利益及證券評價利益較少，使證券商承銷業務淨利亦較11月衰退0.98億元、減幅8.39％，整體而言，12月份全體證券商稅後淨利71.95億元，較11月衰退26.57億元、幅度26.97％。
累計去年全年，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較109年增加65.82％，另去年加權股價指數漲幅較109年漲幅大，使自營業務淨利較109年同期成長153.85億元、年增達111.61％，承銷業務淨利亦較109年成長21.05億元、年增46.64％，全體證券商稅後淨利1054.27億元，較109年成長469.71億元、年增達80.35％。
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