中華信評採用標普全球評級修訂後的準則，19日公布，據此對元大金控、元大銀行，和元大證券進行評等檢視。19日公布檢視結果，3家的發行體信用評等獲得確認，長、短期分別為twAA-／twA-1+，twAA／twA-1+，twAA／twA-1+，評等展望均為「穩定」。

此外，中華信評指出，元大金控的評等結果，亦反映該金控公司債權人的求償順位，低於其主要營運子公司債權人的求償順位。 元大銀行各受評無擔保次順位金融債券的債務發行信用評等，則維持不變。

中華信評表示，這次的評等準則修訂，包括銀行與非銀行金融機構，以及決定銀行業之國家風險評估。

以元大金控為例，評等結果係反映該金控集團依合併基礎計算的資本水準在「強」的等級，以及金控集團在台灣證券相關業務市場中，具有的領導地位。元大金控這般的評等優勢，可能會因兩項因素而遭抵銷， 包括：一、集團旗下證券事業的收入結構易受台灣股市波動影響，二、旗下銀行事業元大商業銀行採取高於業界平均水準的成長策略。