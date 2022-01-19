為迎接5G通訊時代、開發5G工業應用情境，協助產業數位轉型，經濟部技術處號召22個產官學研單位，共同籌組「5G智慧製造產業旗艦團隊與產業聚落聯盟」，整合各自研發能量，未來計劃開設示範產線，打造金屬加工高階智慧製造生態系，期盼協助企業掌握5G智慧製造核心技術，以降低生產成本、強化接單能力，同時加入聯盟的五間大專院校，每年也計畫培育100位以上相關領域人才投入業界，透過產學研合作加值，為產業注入活水。

經濟部技術處邱求慧處長表示，在全球疫情影響下，帶動智慧機械的需求大增，工研院預測2022年臺灣機械業產值可望向上突破到1.21兆元，將是未來幾年快速發展之重點。台大覺文郁教授團隊前期執行本處計畫著重工具機整機智慧化，服務區域擴及海內外，產學合作規模8600萬，衍生技轉權利金2556萬新台幣，總體帶動業者投資2億元，促成工具機產業創新轉型的發展實績，如東台及程泰等超過20間工具機大廠導入五軸工具機精度檢測校正儀，大幅節省操作時間由原本的120分鐘減為10分鐘，以國際大廠五分之一的價格提供給國內業者，此校正儀器已在國內檢測之工具機超過五萬台次；力勁與鼎維等國內設備業者導入智慧機台監測與維護預警技術於國產工具機上，達成整機設備智慧化功能，提升產品附加價值率達20%，降低企業生產成本20%以上，目前已搭載於國內工具機業者產品，並成功銷售300台以上。

隨著智慧機械與智慧製造的發展，國際大廠均希望導入具備高網速、低延遲的5G傳輸技術，有效解決當前高階製造業生產效率及提升產線製程優化，並成為高階製造業數位轉型的關鍵引擎。經濟部技術處號召產官學研大聯盟將整合串聯產業上中下游，將針對產業技術缺口，提出數位轉型與加值服務解決方案，共同建置台灣的金屬加工高階智慧製造生態系，與3條示範產線進行場域驗證，並透過跨產業旗艦團隊並推動新創事業，建構國內自主5G智慧製造技術。當5G工業應用技術導入工具機產業後，將可降低高階工具機使用技術門檻，提昇國內高階工具機使用率30%、國際出口市佔率10%，使用智慧服務落地產值比重也將增加15%，大大提高產業競爭力。

由經濟部支持下成立的聯盟主要由五校(臺大、清大、虎尾、中正、成大)、十五家業者(漢翔、宇隆、保勝、寶嘉誠、引興、宏奇、程泰、大立、凱柏、東台、瀧澤、奕達、金豐、中華電信、中光電智能感測)、二家法人(工研院、精機中心)?等眾多產學研聯盟成員共同籌組，將針臺灣國金屬加工產業上中下游，包含CNC零組件製造、CNC整機製造、CNC加工智慧製造等，所面臨的產業技術缺口提出數位轉型與加值服務解決方案，共同建置台灣的智慧製造生態系與垂直驗證廠域。

聯盟不但促進異業跨業結盟聚落整合，更有效融合台灣機械產業與ICT產業專長，更協助智慧機械產業落實於自主化設備與零組件，導入AI、IOT、AR、5G的新創技術，全面提升台灣產業高階設備製造能力，未來成果不僅著重在金屬加工產業使工具機產業發展受惠，加速台灣開發智慧化模組推廣到國內外市場。另外，人才是推動產業技術進步的根本，身為聯盟成員的五間大專院校，也將每年將培育100位以上可於真正於實際工業應用開發的碩博士人才，聯盟也會定期舉辦技術交流會，透過定期技術深耕交流，以滿足終端產業為技術出海口導向，開發與衍生台灣新創公司或產品，全面提升台灣產業設備製造能力與核心技術掌握，搶佔國際設備市場。