市場憂心聯準會（Fed）可能在3月一口氣升息2碼，帶動美債殖利率狂噴、逼近 1.9%，導致科技股慘遭血洗。分析師警告，若美股持續重挫，摜破關鍵支撐價位，未來恐再慘殺10%。

標普500指數周二（18日）下跌1.84%，收在4577點。BusinessInsider報導，Fairlead Strategies 分析師 Katie Stockton發布最新報告指出，標普500必需守住4546點關鍵價位，一旦遭摜破，恐進一步下探至4200點尋求支撐。距離標普500上周高點4707點，約有10%的修正幅度。

Stockton認為，投資人將透過減少持股，與自上而下的對沖方式，來決定風險管理。

聯準會轉向鷹派立場後，市場預估今年將升息3至4次，推升10年期美債殖利率暴衝1.89%，科技股慘遭大屠殺。周二費半指數暴跌4.4%，晶片股淪為重災區，應用材料狂瀉逾8%，高通下跌5.2%，台積電 ADR也重挫4.8%。

那斯達克100指數正迅速逼近 200 日移動平均線，較歷史高點下跌8%。周二以科技股為主的那斯達克指數挫跌2.6%，收在14506點，遠低於約15575點的關鍵支撐價位。

Stockton表示，若那指日線收盤價連續跌破，將加大下跌風險，未來6-8周內，恐回測下一道支撐關卡約14400點附近。他認為，市場短期動能減弱，FAANG+M 股若未能化解短線賣壓，股市將再度回檔。